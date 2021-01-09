Бестемьянова: мировому сообществу легче отменить ЧМ по фигурному катанию, чем провести в России

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова сомневается, что решение Международного арбитражного суда (CAS) позволит России принять чемпионат мира по фигурному катанию.

«Конечно, Россия в состоянии провести чемпионат мира. Но у меня складывается впечатление, что после решения CAS нам турнир никто не отдаст. Мне кажется, мировому сообществу легче отменить турнир, чем проводить его у нас. Но Россия однозначно справилась бы. Мы бы все были счастливы, если бы первенство планеты прошло у нас. Это был бы настоящий праздник для спортсменов и зрителей, настоящее чудо чудное», — сказала Бестемьянова RT.

Решением CAS Россия потеряла право принимать крупные спортивные соревнования в ближайшие два года. Данные санкции стали следствием рекомендаций Всемирного антидопингового агентства и связаны с обнаруженными манипуляциями с базой данных московской лаборатории.

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