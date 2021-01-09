Авербух объяснил, почему проведение ЧМ по фигурному катанию в России невозможно

Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух заявил, что перенос чемпионата мира по фигурному катанию в Россию невозможен.

«По-моему, перенос чемпионата мира из Швеции в Россию просто невозможен. Это понятно любому. К сожалению, после оглашения решения CAS проведение в нашей стране первенства планеты — нереальная история. Фактически журналисты сами придумали эту тему», — сказал Авербух RT.

Решением СAS России запрещено принимать крупные спортивные соревнования до декабря 2022 года. Это наказание было вынесено за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Чемпионат мира —2021 должен был пройти в марте в Швеции.

Ранее Костомаров заявил, что Россия может спокойно провести ЧМ по фигурному катанию.