Костомаров: Россия может спокойно провести ЧМ по фигурному катанию

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров считает, что Россия справилась бы с проведением чемпионата мира, однако не уверен, что из-за коронавируса турнир состоится.
Костомаров: Россия может спокойно провести ЧМ по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Уверен, Россия могла бы спокойно провести чемпионат мира. Другое дело — захочет ли кто-то приехать к нам. Сейчас ведь многие страны полностью закрыты из-за пандемии коронавируса, и спортсмены не имеют возможности куда-либо отправиться. Сейчас очень сложно гадать, состоится первенство планеты или нет. В сложившихся реалиях мы не можем даже сказать, что будет завтра. Понятно, что, согласно правилам, турнир стоит провести, но всё будет зависеть от ситуации с COVID-19. Опять же, повторюсь, сейчас невозможно сказать, пойдёт ли заболеваемость на спад к марту. На данный момент остаётся с сожалением констатировать, что ситуация складывается тревожная», — сказал Костомаров RT.

Швеция, которая в марте должна принять чемпионат мира — 2021, отменила все домашние турниры по фигурному катанию.

Ранее Навка поддержала идею проведения ЧМ по фигурному катанию в России.

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