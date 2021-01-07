Фильм о танцах на льду, возвращение Алиева и тренерские планы Туктамышевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Татьяна Навка и режиссёр Алексей Учитель создадут совместный кинопроект об олимпийских чемпионах в танцах на льду Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове, а Алексей Ягудин получил роли в двух сериалах. Дмитрий Алиев приступил к тренировкам после пропущенного чемпионата России, а победитель турнира Михаил Коляда рассказал о своём переходе к Алексею Мишину. Елизавета Туктамышева призналась, что хочет стать тренером после окончания карьеры, но пока сосредоточена на спортивных выступлениях и планирует освоить четверной прыжок. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Фильм о Пахомовой и Горшкове

Режиссёр Алексей Учитель объявил о планах выпустить спортивную мелодраму, посвящённую первым олимпийским чемпионам в танцах на льду Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову. Этот кинопроект Учитель намерен осуществить совместно с Татьяной Навкой. Новая лента получит название «Кумпарсита» в честь танго, которое исполнял легендарный дуэт.

«Это история любви и преодоления, основанная на судьбе поразившей весь мир пары фигуристов Людмила Пахомова — Александр Горшков. Дочь Людмилы и Александра Юлия выступает инициатором и сопродюсером проекта. Таня и Юля в восторге от этой истории, а студия «Рок» сделает всё, чтобы фильм получился достойным своих героев», — рассказал Учитель в своём Instagram.

Режиссёр добавил, что сценарий новой картины уже пишется, а выпустить её планируется в 2022 году. Кроме того, по словам Алексея Учителя, договорённость с родственниками главных героев фильма уже достинута.

«Пахомова и Горшков изменили танцы на льду. Благодаря таланту и эмоциональному катанию пары танцы на льду включили в программу зимних Олимпийских игр в Инсбруке 1976 года, где советские фигуристы взошли на высшую ступень пьедестала и получили первое в истории золото», — напомнил Учитель.

Новые роли Ягудина

Тем временем олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился творческими планами. В частности, он рассказал, что в ближайшее время примет участие в двух телепроектах.

«Получил роли в двух сериалах. Один — «Грех». Это реальная история 20-летней давности. Также на Первом канале стартовал новый проект, съёмки проходили три дня подряд. Мотивационные лекции ушли в онлайн-формат. Начинается очередной сезон проекта «Галерея красоты» в Белоруссии», — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

Алиев возобновил тренировки

Чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев вновь приступил к тренировкам на льду. В декабре 21-летний фигурист должен был выступить на первенстве России, но пропустил соревнования по состоянию здоровья. По словам его тренера Евгения Рукавицына, спортсмен пока набирает форму, но планирует продолжать сезон и готовиться к следующим соревнованиям.

«4 января Алиев вышел на лёд в родной Академии фигурного катания в Санкт-Петербурге. К настоящему моменту он восстановил все прыжки. Когда наступит ясность по соревнованиям, он начнёт подготовку к ним», — заявил тренер в беседе с РИА Новости.

Рукавицын также рассказал, что происходило с его подопечным перед первенством страны, где тот должен был защищать титул чемпиона России. Специалист отметил, что Алиев успел переболеть коронавирусом до начала соревнований, но времени на подготовку к турниру осталось слишком мало.

«Как только Дима сдал отрицательный тест на коронавирус, он позже остальных прилетел на сбор в Сочи и приступил к тренировкам 17 декабря. Но подготовиться к чемпионату России за пять дней оказалось невозможно. Он поехал в родной город Ухту на восстановительный сбор, где занимался лыжными гонками, немного, раз в день, фигурным катанием, ОФП и другими видами спорта. Мы очень благодарны за это его родителям», — добавил специалист.

Коляда рассказал о переходе к Мишину

В отсутствие Алиева чемпионом России в третий раз стал Михаил Коляда. В последние годы он крайне неохотно говорит о своей жизни и почти не даёт интервью, но после победы в Челябинске всё-таки раскрыл подробности перехода к Алексею Мишину. По словам Коляды, работа с новым тренером так его заинтересовала, что он быстро потерял счёт времени.

«Каждый сезон начинать тяжело. Особенно после перерыва. Так вышло, что я оказался в группе Алексея Николаевича, это тоже добавило специфики. Потому что всё другое: другое место работы, другая система тренировок, всего остального. И как-то это всё настолько затянуло, что даже порой ход времени просто не чувствовал. Недели быстро проходили. Я очень старался приноровиться к новой системе тренировок, потому что прекрасно понимал, что если буду делать всё по-старому, смысл перехода теряется. Я просто доверился, и Алексей Николаевич очень грамотно подводил к каждому из этапов в этом году. Потому что каждое соревнование — это этап подготовки к чему-то большему», — рассказал Коляда пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Фигурист отметил, что теперь он получает удовольствие на тренировках и не замечает усталости. Взаимопонимание между Колядой и Мишиным установилось с первого их разговора, состоявшегося перед переходом в тренерскую группу.

«Перед тем как перейти в группу Алексея Николаевича, у нас состоялся разговор, и я перед этим разговором дал сам себе ответ на все вопросы, для чего я это делаю, зачем, почему и как. И когда Алексей Николаевич спрашивал, ещё раз в этом убедился, всё озвучил. У меня в голове сложилась чёткая установка, что всё — назад пути нет и какой смысл был что-то менять, если делать всё так же, как делал 20 лет. Алексей Николаевич — человек очень энергичный. Мне очень кайфово выходить на тренировки. Понимаю, что даже когда тяжело, усталый возвращаюсь домой, всё равно нахожу в себе силы дальше работать», — добавил Коляда.

Чемпион России также рассказал, что не менял кардинально технику прыжков, но стал при этом лучше их контролировать. Коляда признал, что планирует усилить технический контент, но конкретизировать не стал.

Туктамышева готова тренировать

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева призналась, что задумывается о переходе на тренерскую работу после окончания карьеры. В межсезонье она оказалась в группе Стефана Ламбьеля и немного поработала с детьми. Этот опыт навёл спортсменку на мысли о том, чем она сможет заниматься, когда завершит карьеру.

«У Ламбьеля я больше работала над техникой. Как поняла, Стефан пригласил меня именно как специалиста в мишинской технике. Я поправляла элементы, давала упражнения. Мне это интересно, мне это нравится, особенно если я вижу, что дети действительно хотят это делать. Бывают такие, которые катаются просто для удовольствия и не совсем понимают, что нужно. В любом случае это интересно. Тем более что в Шампери, где тренирует Стефан, очень хорошие условия, прекрасный каток. Одно удовольствие и кататься, и тренировать», — сказала Туктамышева «Спорт-Экспрессу».

Как отметила фигуристка, она уже не раз обращала внимание, что некоторые спортсмены, с которыми она соревновалась, выбрали для себя тренерскую стезю. Именно их пример и стал источником вдохновения для Туктамышевой.

«Сейчас всё больше смотрю на своих друзей, которые уже ездят на чемпионат России в качестве тренеров, и понимаю, что фигурное катание не заканчивается. Оно перерастает: ученик становится тренером. Твои друзья, которые младше тебя, уже стоят за бортиком. Думаешь: так круто, что ты всё ещё здесь! Уже не спортсмен, но всё равно ездишь по соревнованиям, видишь знакомые лица. Поэтому этот вариант я сейчас начала рассматривать. Обожаю соревнования, ездить, путешествовать, вот эту всю атмосферу. Если будет возможность, то я буду тренером какое-то время. Посмотрим, как жизнь сложится», — добавила спортсменка.

Но пока Туктамышева продолжает выступать и даже планирует освоить четверной прыжок во второй половине сезона. Правда, для этого ей придётся пожертвовать тройным акселем, так как сил сразу на три элемента ультра-си в одной программе ей может не хватить.

«В начале февраля планируются какие-то соревнования, кажется, ещё до финала Кубка России. Хочу быть в форме уже в январе. Там уже будут соревнования, не будут... Очень хочу восстановить четверной и вставить его в произвольную программу. Я не уверена, что за месяц смогу набрать такую форму, чтобы исполнить и два тройных акселя, и четверной тулуп. Всё может быть, но пока, как в прошлом сезоне, мы планируем в контенте заменить один тройной аксель на четверной тулуп», — объявила Туктамышева.