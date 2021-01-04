Коляда рассказал об адаптации после перехода в группу к Мишину

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Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда поведал, как привыкал к тренировкам под руководством Алексея Мишина.
Коляда рассказал об адаптации после перехода в группу к Мишину
  • Reuters

Спортсмен перешёл к опытному специалисту от Валентины Чеботарёвой.

«Я очень старался, потому что прекрасно понимал, что если, перейдя к новому тренеру, буду делать всё по-старому, то смысл перехода теряется. Я просто доверился, и Мишин очень грамотно подводил к каждому из этапов в этом году. Потому что каждое соревнование — это этап подготовки к чему-то большему», — приводит слова Коляды сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

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