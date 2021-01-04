Медведева назвала самое необычное место для празднования Нового года

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, какое место считает самым необычным для празднования Нового года.

«Самое необычное место для празднования Нового года — Испания, Мадрид. Меня тогда Хавьер Фернандес позвал на своё шоу, самое первое. Сейчас у него уже тур, который собирает полные залы. Я помню, как ему было тяжело, как он старался, когда загорелся идеей создать свое собственное шоу в стране, которая не фанатеет по зимним видам спорта. Ему было очень-очень сложно. Как создавалось шоу, надо было видеть: трансфером заведовал его отец (сам возил нас на микроавтобусе), его мать шила костюмы. Круглосуточно работали. После шоу мы очень хорошо отдохнули, а в ночь 31-го на 1-е праздновали в ресторане», — цитирует 21-летнюю фигуристку Sport24.

При этом спортсменка отметила, что Новый год является её любимым праздником и его лучше всего проводить дома.

«Многие мои знакомые улетели на Мальдивы, в Дубай, на Бали. Может, я ещё дорасту до этого, но сейчас не совсем это понимаю. Люблю встречать дома с родными и друзьями, хотя Мадрид был классным», — добавила Медведева.

Из-за травмы спины и заболевания коронавирусом российская фигуристка не выступала на официальных соревнованиях в текущем сезоне.

Ранее Медведева выразила благодарность врачам, которые лечили её от коронавируса.