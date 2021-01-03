Медведева: врачи в настоящее время просто герои

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выразила благодарность врачам, которые лечили её от коронавируса.

«Я встретила свой день рождения в больнице из-за коронавируса. Хотела бы сказать, что врачи в настоящее время просто герои. Они работают ежедневно в этих костюмах и не показывают, как им тяжело. Не показывают, что скучают по семье. Они приходили поздравить меня с днём рождения с улыбками. Я ни разу не видела, чтобы у них было обречённое лицо, однако при этом я знала, насколько им трудно. Благодаря им я сейчас сижу здесь», — рассказала Медведева во время онлайн-общения с болельщиками.

Из-за травмы спины и заболевания коронавирусом российская фигуристка не выступала на официальных соревнованиях в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что Медведева чисто откатала показательный номер с тройным сальховом.