Туктамышева рассказала, кем хотела бы стать после окончания спортивной карьеры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как в межсезонье помогала на занятиях известному тренеру и хореографу Стефану Ламбьелю.

«Я больше работала над техникой. Как я поняла, Стефан пригласил меня именно как специалиста в мишинской технике. Я поправляла элементы, давала упражнения. Мне это интересно, мне это нравится, особенно если я вижу, что дети действительно хотят это делать», — цитирует Туктамышеву «Спорт-Экспресс».

По её словам, в Шампери, где она тогда находилась, одно удовольствие и кататься, и тренировать. Кроме того, спортсменка призналась, что думает о работе тренером после окончания спортивной карьеры. Как она теперь считает, после завершения карьеры фигурное катание в её жизни не закончится.

«Твои друзья, которые младше тебя, уже стоят за бортиком. Думаешь: «Так круто, что ты всё ещё здесь». Уже не спортсмен, но всё равно ездишь по соревнованиям, видишь знакомые лица. Поэтому этот вариант я сейчас начала рассматривать. Я обожаю соревнования, ездить, путешествовать — вот эту всю атмосферу. Если будет возможность, то я буду тренером какое-то время. Посмотрим, как жизнь сложится», — добавила 24-летняя фигуристка.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года.

Ранее Аделина Сотникова поделилась мнением о Туктамышевой.