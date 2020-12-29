Сотникова — о Туктамышевой: она отдувается за нас

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова поделилась мнением о своей соотечественнице чемпионке мира и Европы 2015 года Елизавете Туктамышевой.

«Лизка — вообще другой какой-то человек. Мы с детства с ней боролись, но она всё продолжает и продолжает в отличие от нас, за что ей просто низкий поклон и благодарность. Мы одного возраста с ней, она ещё радует людей, которые смотрят, так сказать, ветеранов фигурного катания. Отдувается за нас. Я только могу ей передать: «Лизка, держись!» Я её очень сильно люблю как человека, как спортсменку, как друга, с которым мы шли лоб в лоб. Я всегда её поддержу, если будет надо», — приводит слова Сотниковой РИА Новости.

24-летняя фигуристка официально завершила карьеру весной 2020 года, при этом она не выступала в соревнованиях с сезоне-2015/16.

Ранее Сотникова призналась, что у неё до сих пор есть спортивный азарт.