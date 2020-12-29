Сотникова призналась, что у неё до сих пор есть спортивный азарт

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, что мысли о соревнованиях её посещали ещё долгое время после завершения спортивной карьеры.

«Жизнь меняется, с нашим миром всё не так просто. У меня до сих пор есть спортивный азарт, внутреннее состояние борьбы, которую хотелось бы пройти, но я трезво смотрю на свои силы и возможности. Но, может быть, через полгода я выйду со своими детьми и буду вместе с ними тренироваться. Это будет зависеть от моего самочувствия, здоровья. Конечно, если я смогу выступать на показательных и шоу, то по возможности буду это делать. Зарекаться не буду, пусть всё идёт своим чередом. Жизнь непредсказуемая», — приводит слова Сотниковой РИА Новости.

Фигуристка отметила, что если бы возрастной лимит в женском катании был более высоким и у неё не было бы проблем со здоровьем, то она, возможно выступала бы и по сей день.

«От огромной любви к фигурному катанию и от того, как я могу работать и умею это делать. От желания можно и горы свернуть. Но человек для этого должен внутри себя понять, а нужно ли ему это. Это непросто. Это постоянные мысли в голове: «Справлюсь ли?» или «Не справлюсь». Для этого надо и работать с психологом, и самой вытаскивать себя. Работа над собой — это приторная мука», — добавила олимпийская чемпионка.

Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года. Кроме того, она завоевала две серебряные медали чемпионатов Европы. Она не выходила на лёд в соревнованиях с сезона-2015/16, а осенью 2020 года открыла свою академию фигурного катания.

Ранее сообщалось, что Уткин раскритиковал Тутберидзе за отсутствие женственности в фигурном катании.