Уткин раскритиковал Тутберидзе за отсутствие женственности в фигурном катании

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Популярный блогер и журналист Василий Уткин не считает, что женское фигурное катание стало лучше благодаря работе тренера Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают первые места на всевозможных турнирах.
Уткин раскритиковал Тутберидзе за отсутствие женственности в фигурном катании
  • РИА Новости

«Я не согласен с тем, что благодаря работе Тутберидзе фигурное катание стало прекраснее. Возможно, что оно стало популярнее, но прекраснее не стало. Из него исчезли грудь и попа. Конечно же, Тутберидзе имеет к этому отношение, ведь это у неё катаются подростки. Я не спорю о том, правильно это или нет. Для этого существуют правила. Но лично для меня фигурное катание без груди и попы не так прекрасно, как с ними», — заявил Уткин в интервью Sports.ru.

На последнем чемпионате России в одиночном женском катании первые два места заняли подопечные Тутберидзе — 16-летняя Анна Щербакова и 14-летняя Камила Валиева. Третьей стала воспитанница знаменитого тренера, 16-летняя Александра Трусова, которая в настоящее время занимается у Евгения Плющенко.

Ранее Тутберидзе высказалась о победе Щербаковой на чемпионате России.

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