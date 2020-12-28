Уткин раскритиковал Тутберидзе за отсутствие женственности в фигурном катании

Популярный блогер и журналист Василий Уткин не считает, что женское фигурное катание стало лучше благодаря работе тренера Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают первые места на всевозможных турнирах.

«Я не согласен с тем, что благодаря работе Тутберидзе фигурное катание стало прекраснее. Возможно, что оно стало популярнее, но прекраснее не стало. Из него исчезли грудь и попа. Конечно же, Тутберидзе имеет к этому отношение, ведь это у неё катаются подростки. Я не спорю о том, правильно это или нет. Для этого существуют правила. Но лично для меня фигурное катание без груди и попы не так прекрасно, как с ними», — заявил Уткин в интервью Sports.ru.

На последнем чемпионате России в одиночном женском катании первые два места заняли подопечные Тутберидзе — 16-летняя Анна Щербакова и 14-летняя Камила Валиева. Третьей стала воспитанница знаменитого тренера, 16-летняя Александра Трусова, которая в настоящее время занимается у Евгения Плющенко.

Ранее Тутберидзе высказалась о победе Щербаковой на чемпионате России.