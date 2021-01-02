Ягудин рассказал, что получил роли в двух сериалах

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, что получил роли в двух телесериалах.
Ягудин рассказал, что получил роли в двух сериалах
  • © alexei.yagudin
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«Какие у меня планы после «Ледникового периода»? Видите, какую значимость приобрёл телевизионный проект, что вопросы формулируются именно так! Такое впечатление, что «Ледниковый период» стал ядром нашей жизни. А дальше... Дальше — жизнь. Сегодня круто, что у нас всех и у меня в частности есть возможность кататься здесь, на шоу «Чемпионы». Что касается моих планов, то я получил роли в двух сериалах. Один — «Грех» — это реальная история 20-летней давности. Также на Первом канале стартует новый проект, и съёмки проходили три дня подряд. Мотивационные лекции ушли в онлайн-формат. Начинается очередной сезон проекта «Галерея красоты» в Белоруссии», — приводит слова Ягудина «Спорт-Экспресс».

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