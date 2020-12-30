Глава «Самбо-70» оценил работу Загитовой в качестве телеведущей

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал работу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в качестве ведущей телепроекта «Ледниковый период».

«Я смотрел почти все выпуски «Ледникового периода». Да, у неё есть небольшое стеснение, скромность, но все проходят через это. Самое главное, чтобы у Алины была вера в себя. А с этим проблем нет. Ведь она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. Она всем всё доказала. Чего стесняться то? Сейчас она учится в высшем учебном заведении. Думаю, у Загитовой всё впереди. Станет хорошим журналистом. Во всяком случае мы за неё спокойны. На кусок хлеба она всегда заработает», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. Она является победительницей Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане.

Ранее Елена Исинбаева выразила мнение, что Загитова добьётся успехов в спортивной журналистике.