Исинбева считает, что Загитова добьётся успехов в спортивной журналистике

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева поздравила российскую фигуристку Алину Загитову с завершением сезона шоу «Ледниковый период», где 18-летняя спортсменка выступала в роли ведущей, а сама бывшая легкоатлетка — членом жюри.

«Любая победа требует усердия и ежедневного труда! Было сложно, но ты справилась! Я уверена, что ты станешь лучшей в профессии «спортивная журналистика», — написала Исинбаева в Instagram.

Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. Она является победительницей Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане.

Ранее Загитова поддержала молодёжную сборную России по хоккею перед стартом МЧМ.