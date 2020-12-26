Исинбева считает, что Загитова добьётся успехов в спортивной журналистике
- © РИА Новости / Алексей Майшев
«Любая победа требует усердия и ежедневного труда! Было сложно, но ты справилась! Я уверена, что ты станешь лучшей в профессии «спортивная журналистика», — написала Исинбаева в Instagram.
Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. Она является победительницей Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане.
Ранее Загитова поддержала молодёжную сборную России по хоккею перед стартом МЧМ.