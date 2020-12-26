Исинбева считает, что Загитова добьётся успехов в спортивной журналистике

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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева поздравила российскую фигуристку Алину Загитову с завершением сезона шоу «Ледниковый период», где 18-летняя спортсменка выступала в роли ведущей, а сама бывшая легкоатлетка — членом жюри.
Исинбева считает, что Загитова добьётся успехов в спортивной журналистике
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Любая победа требует усердия и ежедневного труда! Было сложно, но ты справилась! Я уверена, что ты станешь лучшей в профессии «спортивная журналистика», — написала Исинбаева в Instagram.

Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. Она является победительницей Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане.

Ранее Загитова поддержала молодёжную сборную России по хоккею перед стартом МЧМ.

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