Фигурист Алиев возобновил тренировки после выздоровления от коронавируса

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Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев возобновил тренировки после выздоровления от коронавирусной инфекции.

По словам тренера фигуриста Евгения Рукавицына, которые передаёт ТАСС, Алиев вернулся на лёд 4 января.

«Пока трудно говорить о том, в какой он форме, сказываются последствия коронавируса или нет. Чтобы это понять, понадобится некоторое время», — добавил специалист.

Алиев из-за болезни пропустил пятый этап Кубка России, а затем и национальное первенство.

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