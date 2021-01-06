Фигурист Алиев возобновил тренировки после выздоровления от коронавируса

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев возобновил тренировки после выздоровления от коронавирусной инфекции.

По словам тренера фигуриста Евгения Рукавицына, которые передаёт ТАСС, Алиев вернулся на лёд 4 января.

«Пока трудно говорить о том, в какой он форме, сказываются последствия коронавируса или нет. Чтобы это понять, понадобится некоторое время», — добавил специалист.

Алиев из-за болезни пропустил пятый этап Кубка России, а затем и национальное первенство.

Ранее в «Самбо-70» опровергли слухи о температуре у Щербаковой на чемпионате России.