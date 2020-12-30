В «Самбо-70» опровергли слухи о температуре у Щербаковой на чемпионате России

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию, согласно которой фигуристка Анна Щербакова выступала на чемпионате России с температурой.

«История с температурой — это придумка. Если бы она действительно была бы у неё повышенная, то никто бы не выпустил её на каток. Так что всё было нормально», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

Он также назвал подвигом победу Щербаковой на третьем первенстве России подряд, отметив её характер и женственность.

«Многие наши преподаватели относятся к ней с огромной симпатией и радовались её победе, как своей. Ведь она произошла на фоне всех этих переходов, разборок, скандалов, которые изрядно подпортили всем настроение», — подчеркнул Лайшев.

Незадолго до турнира фигуристка переболела пневмонией, но в произвольной программе выполнила все заявленные элементы и получила за свой прокат 183,79 балла. По сумме двух прокатов она получила 264,1 балла, благодаря чему стала трёхкратной чемпионкой России.

Ранее Щербакова рассказала о проблемах с тройным акселем.