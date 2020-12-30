В «Самбо-70» опровергли слухи о температуре у Щербаковой на чемпионате России

Короткая ссылка
Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию, согласно которой фигуристка Анна Щербакова выступала на чемпионате России с температурой.
В «Самбо-70» опровергли слухи о температуре у Щербаковой на чемпионате России
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«История с температурой — это придумка. Если бы она действительно была бы у неё повышенная, то никто бы не выпустил её на каток. Так что всё было нормально», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

Он также назвал подвигом победу Щербаковой на третьем первенстве России подряд, отметив её характер и женственность.

«Многие наши преподаватели относятся к ней с огромной симпатией и радовались её победе, как своей. Ведь она произошла на фоне всех этих переходов, разборок, скандалов, которые изрядно подпортили всем настроение», — подчеркнул Лайшев.

Незадолго до турнира фигуристка переболела пневмонией, но в произвольной программе выполнила все заявленные элементы и получила за свой прокат 183,79 балла. По сумме двух прокатов она получила 264,1 балла, благодаря чему стала трёхкратной чемпионкой России.

Ранее Щербакова рассказала о проблемах с тройным акселем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить