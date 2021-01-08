Менеджер сборной России считает, что Дзюба может стать политиком

Менеджер сборной России по футболу Евгений Савин выразил мнение, что форвард и капитан национальной команды Артём Дзюба в будущем может стать политическим деятелем.

«Кто из футболистов сборной России мог бы стать политиком? Возможно, Артём Дзюба. После чемпионата мира — 2018 у него раскрылись какие-то такие качества. Он и бизнес-коучем мог бы стать, и политиком. Перед матчем находит очень правильные слова — подбадривает, подсказывает. Так что, Дзюбиньо, ждём тебя во власти. Со временем», — сказал Савин на Youtube-канале сборной России.

Ранее Дзюба рассказал, как над Оздоевым подшучивают в сборной России.