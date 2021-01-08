Менеджер сборной России считает, что Дзюба может стать политиком

Короткая ссылка
Менеджер сборной России по футболу Евгений Савин выразил мнение, что форвард и капитан национальной команды Артём Дзюба в будущем может стать политическим деятелем.
Менеджер сборной России считает, что Дзюба может стать политиком
  • РИА Новости

«Кто из футболистов сборной России мог бы стать политиком? Возможно, Артём Дзюба. После чемпионата мира — 2018 у него раскрылись какие-то такие качества. Он и бизнес-коучем мог бы стать, и политиком. Перед матчем находит очень правильные слова — подбадривает, подсказывает. Так что, Дзюбиньо, ждём тебя во власти. Со временем», — сказал Савин на Youtube-канале сборной России.

Ранее Дзюба рассказал, как над Оздоевым подшучивают в сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить