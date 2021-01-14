Шлеменко поддержал идею проведения боя между Плющенко и хореографом группы Тутберидзе

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал новость о том, что Алексей Железняков, хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Шлеменко поддержал идею проведения боя между Плющенко и хореографом группы Тутберидзе
  • © Пресс-служба RCC

«А почему бы и нет? Считаю, что это положительная практика, если они выяснят это в рамках какого-то спорта: бокса или MMA, то есть на ринге. Потому что они же не стали выяснять отношения где-то в общественном месте», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

По его мнению, было бы гораздо хуже, если бы конфликт просто решался на телевидении. Экс-чемпион Bellator также предположил, что в возможном бою преимущество будет на стороне Плющенко, если тот действительно занимается кикбоксингом.

Недавно Железняков назвал Плющенко балаболом и вызвал двукратного олимпийского чемпиона на дуэль. Тот, в свою очередь, выразил готовность принять вызов.

Ранее сообщалось, что в Федерации бокса России готовы организовать бой Плющенко с Железняковым.

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