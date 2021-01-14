В Федерации бокса России готовы организовать бой Плющенко с Железняковым
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- РИА Новости
«Все подобные конфликты должны решаться на боксёрском ринге в соответствующей экипировке. Мы готовы организовать этот бой в ринге с профессиональными судьями, в перчатках и защите», — цитирует Щекутьева ТАСС.
По словам генерального секретаря Федерации бокса России, решение конфликтов через спорт является хорошим примером для подрастающего поколения.
Кроме того, Щекутьев напомнил, что бокс — джентльменский вид спорта.
Ранее глава ММА-промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн заявил о готовности провести поединок между Плющенко и Железняковым.