В Федерации бокса России готовы организовать бой Плющенко с Железняковым

Заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил, что организация готова устроить поединок между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и хореографом группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым.

«Все подобные конфликты должны решаться на боксёрском ринге в соответствующей экипировке. Мы готовы организовать этот бой в ринге с профессиональными судьями, в перчатках и защите», — цитирует Щекутьева ТАСС.

По словам генерального секретаря Федерации бокса России, решение конфликтов через спорт является хорошим примером для подрастающего поколения.

Кроме того, Щекутьев напомнил, что бокс — джентльменский вид спорта.

Ранее глава ММА-промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн заявил о готовности провести поединок между Плющенко и Железняковым.