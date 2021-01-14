Глава M-1 Global готов организовать бой между Плющенко и Железняковым

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Президент бойцовского промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн выразил готовность организовать поединок между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и Алексеем Железняковым, хореографом группы тренера Этери Тутберидзе.
Глава M-1 Global готов организовать бой между Плющенко и Железняковым
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

По его мнению, было бы интересно посмотреть на этот бой с точки зрения шоу.

«Оба — ребята спортивные и новички в этом деле. Если они обратятся ко мне, легко организуем. Сейчас массовые мероприятия особо не сделаешь, можно заполнять арену на 25%, но в интернете — конечно. Смотря когда этот бой будет», — цитирует Финкельштейна «Чемпионат».

Недавно Железняков назвал Плющенко балаболом и вызвал двукратного олимпийского чемпиона на дуэль. Тот, в свою очередь, выразил готовность принять вызов.

Ранее Алёна Леонова назвала конфликт Плющенко и Железнякова раздутым пиаром.

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