Глава M-1 Global готов организовать бой между Плющенко и Железняковым

Президент бойцовского промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн выразил готовность организовать поединок между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и Алексеем Железняковым, хореографом группы тренера Этери Тутберидзе.

По его мнению, было бы интересно посмотреть на этот бой с точки зрения шоу.

«Оба — ребята спортивные и новички в этом деле. Если они обратятся ко мне, легко организуем. Сейчас массовые мероприятия особо не сделаешь, можно заполнять арену на 25%, но в интернете — конечно. Смотря когда этот бой будет», — цитирует Финкельштейна «Чемпионат».

Недавно Железняков назвал Плющенко балаболом и вызвал двукратного олимпийского чемпиона на дуэль. Тот, в свою очередь, выразил готовность принять вызов.

Ранее Алёна Леонова назвала конфликт Плющенко и Железнякова раздутым пиаром.