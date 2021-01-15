Плющенко прокомментировал извинения хореографа из группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал с извинениями от хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова, который вызывал легендарного фигуриста на дуэль.

«Я видел этот пост. Принимаю только личную беседу и личные извинения. У него есть мой номер телефона, пускай набирает и говорит, что у него вообще произошло. А то там кто-то ему наговорил, кто-то что-то сделал. Какие-то детские истории. А когда запахло жареным, то включает заднюю. Нужно отвечать за свои слова. Если мужчина, то надо отвечать. Возможно, кто-то действительно ввёл его в заблуждение. Но перед тем, как в мой адрес высказывать гадости, нужно было взвесить все за и против», — сказал Плющенко «Спорт-Экспрессу».

Несколько дней назад Железняков на странице во «ВКонтакте» написал пост, в котором вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона и тренера. Позже хореограф удалил эту публикацию.

Ранее хореограф группы Тутберидзе принёс извинения Плющенко за вызов на бой.