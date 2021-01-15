Хореограф группы Тутберидзе принёс извинения Плющенко за вызов на бой

Хореограф Алексей Железняков, который работает с фигуристками группы Этери Тутберидзе, извинился перед двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«Хочу сделать небольшое заявление по произошедшему конфликту. Есть люди, которые спровоцировали ситуацию, наговорили на Евгения и донесли до меня неправдивую информацию, из-за чего я пришёл в ярость и написал предыдущий пост. Позднее выяснилось, что это неправда и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов. Я теперь выгляжу не очень красиво. Как бы то ни было, после этого я обязан извиниться и забрать свои слова обратно. Провокация сыграла не в лучшую сторону, я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко», — написал Железняков на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Железняков на странице во «ВКонтакте» несколько дней назад написал пост, в котором вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона и тренера. Сам Плющенко этот вызов принял.

Ранее Плющенко высказался о скандале с Железняковым.