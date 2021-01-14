Плющенко о скандале с Железняковым: я к этому с иронией отношусь

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Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал вызов на дуэль тренером из группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым.
Плющенко о скандале с Железняковым: я к этому с иронией отношусь
  • globallookpress.com

«Ситуация произошла 13 января, в празднование старого Нового года, возможно, человек находился в баре, возможно, принял лишнего. Может быть, сегодня его решение поменяется? В целом я к этому с иронией отношусь», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Он отметил, что лично не знаком с Железняковым, и предположил, что таким образом тот хочет стать более популярным.

«Готов ли биться? Я открыт, я люблю подраться, с удовольствием. Можем поспарринговаться в перчатках, в фулл-контакте», — добавил Плющенко.

Недавно Железняков назвал Плющенко балаболом и вызвал двукратного олимпийского чемпиона на дуэль. Тот, в свою очередь, выразил готовность принять вызов.

Ранее сообщалось, что в Федерации бокса России готовы организовать бой Плющенко с Железняковым.

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