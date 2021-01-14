Плющенко о скандале с Железняковым: я к этому с иронией отношусь
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«Ситуация произошла 13 января, в празднование старого Нового года, возможно, человек находился в баре, возможно, принял лишнего. Может быть, сегодня его решение поменяется? В целом я к этому с иронией отношусь», — приводит слова Плющенко ТАСС.
Он отметил, что лично не знаком с Железняковым, и предположил, что таким образом тот хочет стать более популярным.
«Готов ли биться? Я открыт, я люблю подраться, с удовольствием. Можем поспарринговаться в перчатках, в фулл-контакте», — добавил Плющенко.
Недавно Железняков назвал Плющенко балаболом и вызвал двукратного олимпийского чемпиона на дуэль. Тот, в свою очередь, выразил готовность принять вызов.
Ранее сообщалось, что в Федерации бокса России готовы организовать бой Плющенко с Железняковым.