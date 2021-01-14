Роднина — о возможном бое Плющенко с Железняковым: это всё смешно

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала конфликт между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и Алексеем Железняковым, хореографом группы тренера Этери Тутберидзе.

«Это всё смешно. Хотите подраться? Идите и деритесь! Зачем это делать событием всеобщего масштаба? Это ведь можно сделать намного проще, да и подраться можно где угодно. За гаражами? Да хоть в подъезде!» — цитирует Роднину «Чемпионат».

По её мнению, вероятный бой является глупостью и имеет смысл только в том, чтобы напомнить, как давно не было нормальных соревнований.

«Ребята, надо заниматься своим делом. Но чем бы дети ни тешились», — добавила Роднина.

Недавно Железняков назвал Плющенко балаболом и вызвал двукратного олимпийского чемпиона на дуэль. Тот, в свою очередь, выразил готовность принять вызов.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев выразил готовность прокомментировать бой Плющенко и Железнякова.