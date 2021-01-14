Губерниев выразил готовность прокомментировать бой Плющенко и Железнякова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о конфликте между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и Алексеем Железняковым, хореографом группы тренера Этери Тутберидзе.

«Они молодцы! Пусть они закусятся во всех видах спорта — современном пятиборье, гимнастике, в биатлоне, академической гребле. А я буду комментировать соревнования по любому виду спорта. С увлечением прочитал, готов прокомментировать бой Евгения Плющенко с тренером из системы Этери Тутберидзе. Подготовлюсь к репортажу и выучу. Буду комментировать эту жаркую схватку!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также допустил, что это может быть пиар-ходом. Тем не менее Губерниев готов прокомментировать данное событие и считает, что поединок может быть показан на Первом канале, и тогда он добьётся необыкновенного рейтинга трансляции.

«В качестве ринг-гёрлз выйдут Яна Рудковская и Этери Тутберидзе! Представляете? В купальниках появятся Рудковская, Тутберидзе, выйдет Татьяна Анатольевна Тарасова в качестве третейского судьи. Почётные гости — знаменитые фигуристы, Ольга Бузова. Классное зрелище! Потрясающее шоу! А комментировать буду я. А вести будем вместе с Алиной Загитовой вдвоём, наконец-то исполнится её мечта по-настоящему поработать с мастером прямого эфира!» — добавил Губерниев.

Недавно Железняков назвал Плющенко балаболом и вызвал двукратного олимпийского чемпиона на дуэль. Тот, в свою очередь, выразил готовность принять вызов.

Ранее Железняков объяснил своё решение вызвать на дуэль Плющенко.