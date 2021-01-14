Хореограф группы Тутберидзе: посмотрим, как Плющенко ответит за свои дела по-мужски

Алексей Железняков, хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, объяснил своё решение вызвать на дуэль двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

По его словам, ему надоело смотреть на действия Плющенко.

«Вся чернь, которая выливается на нашу команду, должна быть наказана. Вот и посмотрим, как он ответит за свои дела по-настоящему, по-мужски. Говорить — не мешки ворочать. Очень хочется, как в XIX веке: сказал — держи ответ, просто по-мужски», — цитирует Железнякова ТАСС.

Недавно Железняков назвал Плющенко балаболом и вызвал двукратного олимпийского чемпиона на дуэль. Тот, в свою очередь, выразил готовность принять вызов.

Ранее Шлеменко поддержал идею проведения боя между Плющенко и хореографом группы Тутберидзе.