Хореограф группы Тутберидзе: посмотрим, как Плющенко ответит за свои дела по-мужски
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По его словам, ему надоело смотреть на действия Плющенко.
«Вся чернь, которая выливается на нашу команду, должна быть наказана. Вот и посмотрим, как он ответит за свои дела по-настоящему, по-мужски. Говорить — не мешки ворочать. Очень хочется, как в XIX веке: сказал — держи ответ, просто по-мужски», — цитирует Железнякова ТАСС.
Недавно Железняков назвал Плющенко балаболом и вызвал двукратного олимпийского чемпиона на дуэль. Тот, в свою очередь, выразил готовность принять вызов.
Ранее Шлеменко поддержал идею проведения боя между Плющенко и хореографом группы Тутберидзе.