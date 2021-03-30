В Румынии задержаны около 200 человек в результате беспорядков

Короткая ссылка
Во время протестов против ужесточения ограничительных мер из-за коронавируса в Бухаресте задержаны порядка 200 человек.
В Румынии задержаны около 200 человек в результате беспорядков
  • Reuters

В результате столкновений с представителями полиции были задержаны 188 человек, сообщает румынское издание digi24.

По данным полиции, в протестах приняли участие порядка 2 тыс. человек, непосредственно в стычках со стражами порядка участвовали около 300 человек.

Сотрудники полиции сообщили, что протестующие во время протестов ранили их коллег и причинили материальный ущерб.

«Витрины, музыкальные автоматы, уличная мебель, автобусные остановки, окна транспорта были разбиты», — заявил начальник Главного управления полиции Бухареста Богдан Беречет.

Акции из-за ужесточения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса проходят в Румынии уже два дня подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить