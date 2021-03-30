В Румынии задержаны около 200 человек в результате беспорядков

Во время протестов против ужесточения ограничительных мер из-за коронавируса в Бухаресте задержаны порядка 200 человек.

В результате столкновений с представителями полиции были задержаны 188 человек, сообщает румынское издание digi24.

По данным полиции, в протестах приняли участие порядка 2 тыс. человек, непосредственно в стычках со стражами порядка участвовали около 300 человек.

Сотрудники полиции сообщили, что протестующие во время протестов ранили их коллег и причинили материальный ущерб.

«Витрины, музыкальные автоматы, уличная мебель, автобусные остановки, окна транспорта были разбиты», — заявил начальник Главного управления полиции Бухареста Богдан Беречет.

Акции из-за ужесточения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса проходят в Румынии уже два дня подряд.