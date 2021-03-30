Трусова — о переходе от Тутберидзе к Плющенко: считаю, что я во многом стала лучше

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Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Трусова — о переходе от Тутберидзе к Плющенко: считаю, что я во многом стала лучше
  • РИА Новости

«Считаю, что всё в моей жизни сделала правильно. Я всё равно учусь чему-то новому везде. Мне нравится разное пробовать. Считаю, что я во многом стала лучше. И в катании, и в прыжках. Надеюсь, что не только мне так кажется», — сказала Трусова в эфире НТВ.

Александра Трусова, занимавшая 12-е место после короткой программы, заявила пять четверных прыжков на произвольную, но допустила падения при исполнении двух из них. Несмотря на это, судьи оценили выступление российской фигуристки в 152,38 балла, по сумме двух прокатов она набрала 217,20 балла, что позволило ей стать бронзовым призёром мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Трусова не попала в состав сборной России на командный чемпионат мира.

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