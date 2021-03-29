Трусова не попала в состав сборной России на командный чемпионат мира

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав российской команды на командный чемпионат мира в Осаке.

«Состав российской команды сформирован по спортивному принципу по итогам чемпионата мира по фигурному катанию, завершившегося в Стокгольме», — говорится в сообщении на официальном сайте ФФККР.

В женском одиночном катании Россию представят Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, завоевавшие золотую и серебряную медали на чемпионате мира в Стокгольме. Александра Трусова, завоевавшая бронзу, в состав сборной России не попала. В мужском одиночном катании за сборную России выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко. В парном катании — пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов. В танцах — пара Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Командный чемпионат мира пройдёт с 15 по 18 апреля.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы вернулись в Москву после чемпионата мира в Стокгольме.