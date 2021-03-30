Рудковская ответила на оскорбление гендиректора «Самбо-70» Лайшева

Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко известный продюсер Яна Рудковская ответила на оскорбление со стороны генерального директора центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева.

«Людей, которые пиарятся на моём имени, очень много! У меня два высших образования. Если у этого уважаемого человека проблема с чувством юмора и он уже лопается от чувства собственной значимости, то это точно не мои проблемы. Я знать не знаю, кто это, и, если честно, знать не хочу. Здоровья ему, удачи и барабан на шею!» — цитирует Рудковскую Sport24.

Продюсер говорит, что, в отличие от Лайшева, академия Плющенко год давала российской фигуристке Александре Трусовой лёд, а вся подготовка велась без государственной поддержки и за счёт частных инвестиций.

«Хорошо трубить за государственный счёт, какой он великий и ужасный. А ты свои деньги в подготовку хоть одного спортсмена вложил?! Вот когда вложишь, тогда и поговорим», — сказала она.

Жена Плющенко также прокомментировала грубые высказывания директора «Самбо-70» в свой адрес.

«То, что этот товарищ — грубиян, мне сказали, это ни для кого не секрет. Если хочет меня оскорблять, я не против, мне не привыкать к очередной войне. Пусть юбку только наденет! Мы тогда будем на равных! Учитывая его кинематографическое прошлое, как мне подсказывают тут, ему не привыкать», — отметила Рудковская.

По мнению продюсера, даже госчиновникам из «Самбо-70» почему-то постоянно хочется пиара за её счёт.

«Ничего, бывает… Мы уже давно на них не обращаем внимания. Я считаю его оскорбление провокацией, но, так как этот уважаемый госчиновник озвучил это в публичном пространстве, я это оставить без ответа не могу», — добавила она.

В мае 2020 года российская фигуристка Александра Трусова ушла из «Самбо-70», где тренировалась у тренера Этери Тутберидзе, в академию Плющенко.

На чемпионате мира в Стокгольме Трусова завоевала бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что директор «Самбо-70» оскорбил Рудковскую и призвал Трусову вернуться.