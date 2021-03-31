Авербух назвал глупостью слухи о применении блокаторов гормонов российскими фигуристками
- РИА Новости
«Глупость это всё полнейшая. Когда ты комментируешь такую ересь, ты ещё больше внимания на неё обращаешь. Других слов быть не может. Это говорит только о глупости человека. Другой мотивации таких высказываний я найти не могу», — цитирует Авербуха Sport24.
Лиз заявил, что российские фигуристки принимают блокаторы гормонов перед чемпионатом мира 2021 года в Стокгольме.
На мировом первенстве россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото завоевала Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, а третьей — Александра Трусова.
Ранее депутат Виталий Милонов прокомментировал слова американского журналиста о блокаторах гормонов у фигуристок из России.