Авербух назвал глупостью слухи о применении блокаторов гормонов российскими фигуристками

Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф и постановщик Илья Авербух эмоционально прокомментировал слова американского журналиста Дейва Лиза о том, что российские фигуристки принимают блокаторы гормонов.

«Глупость это всё полнейшая. Когда ты комментируешь такую ересь, ты ещё больше внимания на неё обращаешь. Других слов быть не может. Это говорит только о глупости человека. Другой мотивации таких высказываний я найти не могу», — цитирует Авербуха Sport24.

Лиз заявил, что российские фигуристки принимают блокаторы гормонов перед чемпионатом мира 2021 года в Стокгольме.

На мировом первенстве россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото завоевала Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, а третьей — Александра Трусова.

Ранее депутат Виталий Милонов прокомментировал слова американского журналиста о блокаторах гормонов у фигуристок из России.