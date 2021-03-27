Характер Трусовой, воля Туктамышевой и сила духа Щербаковой: российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ

Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал почёта на чемпионате мира. Александра Трусова исполнила три четверных прыжка из пяти, выиграла произвольную программу и сумела отыграть девять мест после провала в короткой. Елизавета Туктамышева справилась с обоими тройными акселями и спустя шесть лет вновь завоевала медаль. А Анна Щербакова подтвердила звание самой стабильной среди соотечественниц в нынешнем сезоне и встала в один ряд с Марией Бутырской, Ириной Слуцкой, Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.

Когда на золотую медаль в равной степени претендуют четверо, это всегда не только интригующе, но и предельно драматично. В этом смысле женский финал почти повторил тот, что в четверг случился в парном катании. За три медали собирались биться четверо: сильнейшая фигуристка России трёх последних лет Анна Щербакова, двукратная чемпионка Японии Рика Кихира, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и, как бы странно это ни звучало, Александра Трусова, занимавшая после исполнения короткой программы 12-е место. В этом сюжете определяющим было не то, что Саша проигрывала лидеру 16,18 по промежуточному результату, а пять прыжков в четыре оборота, заявленных спортсменкой на финальный прокат.

Кто из этой четвёрки в большей степени заслуживал победу? Вряд ли на этот вопрос можно было дать объективный ответ. Щербакова? Безусловно. На протяжении всего сезона Аня проявляла потрясающую силу духа, а вместе с ней — стабильность. Она совершенно фантастически откатала в среду короткую программу, хотя на тренировках борьба с четверными прыжками складывалась большей частью не в пользу фигуристки.

Для трёхкратной чемпионки России старт в Стокгольме, возможно, оставался единственным шансом в карьере одержать по-настоящему большую победу: слишком реальной представлялась вероятность того, что ещё один сезон на столь же высоком уровне спортсменка просто не выдержит, что, выйдя на взрослый уровень, её сменят в сборной Камила Валиева, Дарья Усачёва или Майя Хромых, как всего два года назад сама Аня вместе с Трусовой и Алёной Косторной фактически обрубила соревновательную карьеру Алине Загитовой и Евгении Медведевой.

Ещё меньше верилось в перспективу следующего мирового первенства для Лизы Туктамышевой. Противостоять в следующем сезоне «новой волне» 24-летняя спортсменка могла бы, наверное, только теоретически, но в Стокгольме ученица Алексея Мишина выглядела своего рода джокером. Человеком, вроде бы не имеющим больших шансов на громкий успех, но вполне способным при безошибочном катании ухватиться за последний шанс, если более юные и отчаянные вдруг начнут ошибаться. Всё-таки градус риска, а с ним и вероятность ошибки, в пятницу превышал в сильнейшей разминке все допустимые пределы.

Комфортнее всех должна была чувствовать себя японка Рика Кихира: свои тройные аксели, как и четверной сальхов, эта спортсменка освоила уже на «взрослом» теле, а это всегда некий залог того, что прыжки стабилизированы и их удастся сохранить на следующие сезоны. Но куда принципиальнее был тот факт, что у Рики эти сезоны почти гарантированно были. Как они были бы у всех трёх российских девушек, катайся они за любую другую страну, кроме России.

Трусова стояла в этом ряду особняком. В её лице фигурное катание получило редчайший тип спортсменки, которая представляет интерес для всего мира, несмотря на отсутствие сколь-нибудь значимых титулов. Саша не просто преуспела в своём неудержимом желании перевернуть с ног на голову все представления о пределе человеческих возможностей, но стала для очень многих людей олицетворением сути и смысла спорта. Образцом атлета, которого не сломить и не остановить.

На своё финальное выступление фигуристка заявила пять четверных прыжков. При их удачном исполнении базовая сложность программы должна была составить 78 баллов. Невиданная для женского катания сумма. Невиданная и пугающая. Прежде всего неизвестностью. Кто и когда сможет осмелиться на подобную — вопрос, на который не смогут ответить даже гуру фигурного катания.

Наверняка кто-то привычно скажет задним числом, глядя на итоговый протокол с двумя падениями Саши с сальхова и второго лутца, что от такого количества ультрасложных прыжков в финале следовало бы отказаться. Но здесь я не раздумывая встану на сторону фигуристки и объясню почему.

Поставить в одну программу такое количество четверных действительно невероятно сложно, и есть только один способ добиться стабильности — продолжать накатывать именно такой контент. Дальше идёт чистая математика: за четверной флип в начале программы Саша заработала 12,57. Лутц в каскаде с тулупом принёс ей 19,48. Каскад из тройных лутца и тулупа во второй половине программы дал прибавку в 12,63.

Перед этим (и тоже во второй половине) Трусова исполнила ещё два четверных прыжка, пусть и с помарками. Но в целом было очевидно, что катание идёт не через надрыв, а в рабочем режиме, что фигуристке вполне хватает сил на то, чтобы вытягивать подобный контент — в этом плане прыжки Трусовой выигрышны, поскольку базируются не на кондициях детского тела, а на мышечной силе и взрывных реакциях.

Собственно, Саша сама сказала после проката, что произвольная программа нравится ей гораздо больше короткой как раз потому, что там много прыжков, что она ехала в Стокгольм с намерением исполнить в произвольной программе пять четверных и не собиралась отступать от этого плана ни при каких обстоятельствах.

Важно и то, что у Саши нет ни одного прыжка, с которым она испытывала бы проблемы технического характера. А это означает, что максимальные оценки она способна получать за любой из них. Просто нужно время. Как только фигуристка добьётся способности выкатывать все элементы (а это наверняка произойдёт), опередить её станет крайне сложно, чтобы не сказать — невыполнимо.

Ну а после пятничного проката, который с большим преимуществом вывел Трусову в лидеры, дебютантке взрослого мирового первенства оставалось уже просто ждать того, как откатается оставшаяся шестёрка участниц сильнейшей разминки.

Невероятно, но не самый высокий для Саши результат (217,20 при личном рекорде в 241,02) позволил фигуристке продержаться на первой позиции вплоть до выхода на лёд трех сильнейших спортсменок по итогам короткой программы (забегая вперёд, отметим: в этот вечер так никто и не смог откатать произвольную программу лучше в принципе, а техническая оценка и вовсе зашкаливала). И это с 12-го места!

На то, чтобы обойти Туктамышеву (она слегка неуклюже приземлилась на первом тройном акселе, в результате чего каскад заминусовали, а в середине программы упала с тройного флипа), Трусовой не хватило трёх с небольшим баллов. С другой стороны, несмотря на ошибки, Лиза выстрадала свой результат, вытащила из программы максимум возможного, и её слезы, стекающие на маску в зоне kiss-and-cry, говорили о преодолении лучше каких бы то ни было слов.

А спустя несколько минут грянула сенсация почище трусовской в короткой программе: в самый важный вечер года Кихира оказалась настолько не в ногах, что её катание враз потеряло привычное очарование, а результат произвольной программы стал лишь девятым. Это означало, что впервые в истории мирового фигурного катания все три места на пьедестале будут заняты российскими одиночницами.

Разумеется, с оговоркой на то, что Щербакова сможет вновь совершить невозможное для кого угодно, но не самой себя, и поставить под этим утверждением золотую точку. И Анна её поставила, даже с одним несчастным падением, о котором быстро забыли все те, кто за неё болел. Потому что всё остальное было сделано по-настоящему мощно и красиво.

Спустя пять минут она принялась посылать воздушные поцелуи соотечественницам, ждавшим её на пьедестале почёта. Словно не верила, что всё происходит наяву. Идеально дополнял ощущение фантастичности сюжета звучавший из динамиков арены Первый концерт Петра Чайковского и поднимавшийся под своды флаг ФФККР.