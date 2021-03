Феноменальный дебют: Мишина и Галлямов стали чемпионами мира среди спортивных пар, Бойкова и Козловский — лишь третьи

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли турнир спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме. Занимавший третье место после короткой программы российский дуэт безошибочно откатал произвольную и обошёл не только именитых китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуня, но и соотечественников Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Последние из-за двух падений партнёрши вынуждены были довольствоваться бронзой. Замкнули четвёрку Евгения Тарасова и Владимир Морозов, вновь допустившие необязательные ошибки.

Вечерняя «Глобен-Арена» — зрелище завораживающее. Громадный круглый купол, подсвеченный космическим синим цветом, с иллюминаторами окон по экватору как бы по умолчанию подразумевает: внутри обязательно должно происходить что-то невероятное, нездешнее, из другой жизни. Таким, собственно, и получается нынешний форум в эпоху третьей мировой коронавирусной волны. Красивым и крайне странным по ощущениям. С затянутым строгой синей тканью нижним ярусом трибун, чтобы фоном выступлений сильнейших фигуристов мира не маячили пустые красные кресла.

А ещё это, наверное, первый чемпионат в истории, где спортсменам аплодируют даже немногие аккредитованные на мероприятии журналисты. Слишком остро ощущается несправедливость: на льду творят историю выдающиеся мастера, и никто не видит этого своими глазами. Может ли компенсировать происходящую магию телевизионный показ? Когда-нибудь это наверняка произойдёт. Появятся новые технологии, позволяющие выводить на экран множество интересных данных — вроде скорости скольжения и вращений, высоты выбросов и подкрутов, а также всего прочего, что можно выжать из спортивного состязания. Пока же телевизионная картинка в большинстве случаев просто суррогат, лишь частично передающий впечатление живого катания.

Но так ли уж нужны зрители? От тех, кто становится чемпионами, нередко можно услышать, что мгновение, когда зал в едином порыве аплодирует стоя, до такой степени эмоционально, что с ним не может сравниться никакая медаль. Парадокс в том, что говорят такое как раз те, кто победил. А вот если задать вопрос проигравшему — что именно он предпочёл бы, победу или овацию, — ответ, боюсь, будет очевиден.

Иначе говоря, если кто и потерял в Стокгольме от отсутствия зрителей, это точно не те, кто приехал на чемпионат мира биться за медали. Неслучайно чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева, показавшая в среду третий результат в короткой программе, отметила: кататься при пустых трибунах значительно спокойнее.

Не знаю, насколько разделяли точку зрения Лизы двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, не сумевшие совладать с нервами в короткой программе, но, когда на лёд в четверг осиным роем вылетела и мгновенно заполнила всю площадку заключительная группа финалистов, стало как-то сразу понятно, что эту компанию вообще не интересует, что происходит вокруг: каждая из пар была способна как завоевать чемпионскую корону, так и вообще не попасть на пьедестал.

Двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель перед стартом чемпионата мира заявила, что Тарасовой и Морозову всегда не хватало по-настоящему классных программ и что сейчас у Жени и Владимира такие программы есть, а значит, и борьба с фаворитами турнира — китайцами Суй Вэньцзин и Хань Цунем, скорее всего, будет вестись на равных.

Канадка не могла предположить одного — что в короткой программе Женя сорвёт прыжок и действующих чемпионов России обойдут даже дебютанты мирового первенства Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а от лидеров — Александры Бойковой и Дмитрия Козловского — дуэт отстанет почти на девять баллов.

«В произвольной программе будем кататься чисто, как умеем, в своё удовольствие. Каких-то ожиданий и надежд больших возлагать не будем», — прокомментировал ситуацию Морозов. Но сохранить победный настрой, не говоря уже о кураже, понимая, что впервые за последние пять лет можно остаться на мировом первенстве вообще без медали, для фигуристов было бы чудом. Наверное, поэтому его и не случилось: Тарасова совершила вторую грубую ошибку, на этот раз в каскаде прыжков, и первая пара России завершила выступление с результатом 212,76 — слишком низким, чтобы рассчитывать на медаль.

Также по теме Превосходство в технике: как Бойкова и Козловский выиграли короткую программу среди пар на ЧМ по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревновании спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме....

Наиболее кинематографично-красивым, конечно же, виделся сюжет не с российской, а с китайской победой: по совокупности спортивных заслуг вряд ли кто заслуживал золота в большей степени, нежели Суй Вэньцзин и Хань Цунь, пережившие за свою жизнь столько драм, травм и прочих потрясений, что с лихвой хватило бы на десятерых. Но запас прочности оказался недостаточен: программа двухлетней давности, которая казалась на мировом первенстве в Шанхае шедевром хореографического искусства, заметно потеряла в свежести.

А с двумя недокрутами в прыжковых элементах ожидаемо отправила легендарную и харизматичную пару под откатавшихся перед ними на каком-то если не запредельном, то близком к нему уровне Мишину и Галлямова. Молодых, по-спортивному наглых, а главное — удивительно безошибочных, какими и должны представать на крупных турнирах истинные чемпионы. Именно в тот момент и стало ясно, что у России уже гарантированно есть первое золото в Стокгольме.

Просто в тот момент, когда новички закончили свой прокат, вряд ли кому приходило в голову, что обладателями этого золота станут именно они, пусть программа под легендарную композицию группы Queen We Are The Champions обязывала ко многому. Но у чемпионов Европы Бойковой и Козловского не задалось: партнёрша сначала рухнула с не предвещавшего проблемы прыжка, оставшись без каскада, а затем оступилась на приземлении с выброса и коснулась рукой льда. И преимущество в 4,37 балла, завоёванное в короткой программе, уже не спасло. Оно не просто растаяло, а смыло лидеров на третье место.

Что до Мишиной и Галлямова, то их «незапланированный» триумф, добытый на дебютном чемпионате мира, — заслуга, без сомнения, не только их самих, но и тренеров. В мире фигурного катания это аксиома, которую не принято оспаривать. Причём героями вечера стали не только Тамара Москвина и Артур Минчук, чей труд виден невооружённым взглядом, но и прежние наставники фигуристов Людмила и Николай Великовы, которые в своё время создали один из самых харизматичных дуэтов парного катания — Ксению Столбову и Фёдора Климова. Именно они поставили Настю и Александра в пару и за достаточно короткий срок проделали как раз ту техническую работу, которая считается черновой, но на самом деле создаёт колоссальный фундамент для прогресса.