Превосходство в технике: как Бойкова и Козловский выиграли короткую программу среди пар на ЧМ по фигурному катанию

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревновании спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме. Судьи оценили прокат российских фигуристов и поставили им высочайшие оценки за компоненты. Их соотечественники Анастасия Мишина и Александр Галлямов, дебютировавшие на взрослом ЧМ, также откатались чисто и расположились на третьей строчке вслед за более именитым китайским дуэтом Суй Вэньцзин и Хань Цун. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов из-за допущенной ошибки замкнули первую четвёрку.

В среду днём, комментируя итоги короткой программы у девушек, заслуженный тренер России Инна Гончаренко в числе прочего заметила, что не так много участниц оказались способны безупречно исполнить в своих прокатах каскад «3+3», хотя, казалось бы, эта комбинация давно уже не считается в женском катании элементом повышенной сложности. Вечерние состязания спортивных пар вызвали схожие ощущения. Чувствовалось: даже в сравнении с прошлым сезоном технический уровень большинства фигуристов заметно упал.

Что стало тому виной — отсутствие привычного количества соревнований или же невозможность тренироваться в летний карантинный период — вопрос отдельный. Но факт остаётся фактом: разрыв в Стокгольме между большинством участников чемпионата мира и единицами, способными бороться за медали, оказался обескураживающе велик. Мужчины и танцевальные дуэты, ещё не начавшие соревноваться, скорее всего, в четверг подтвердят эту закономерность.

Соответственно, в среду вечером не составляло труда угадать предстоящий сценарий, главными действующими лицами которого должны были стать три российских дуэта, которые в этом сезоне крайне сложно расставить по ранжиру, отдав кому-то преимущество, а также двукратные чемпионы мира из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Последнее утверждение можно было бы объявить спорным: второй китайский дуэт Чен Пэн и Ян Цзинь выглядел на тренировках ничуть не слабее соотечественников, но тут играл свою роль некий бэкграунд: Суй/Хань влюбили в себя мир ещё когда были отчаянными и довольно корявенькими юниорами, с тех пор они прожили на льду огромную и порядком драматичную жизнь и превратились в рамках своего вида спорта в абсолютно самодостаточную ценность, как Елизавета Туктамышева — в женском одиночном катании.

Именно на этой паре предстояло точить зубы в предпоследней разминке Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Единственной помаркой российских дебютантов стало некоторое расхождение во вращении. За свой прокат они получили 75,79 балла, и вот тут самое время встать и снять шляпу перед Тамарой Москвиной.

Вернувшись два года назад на большой лёд с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, Тамара Николаевна и её партнёр по тренерской работе Артур Минчук прилично «расшевелили Доусон», как написал бы классик американской литературы Джек Лондон. В начале нынешнего сезона к Бойковой и Козловскому в группе Москвиной добавились Мишина/Галлямов, и вкупе с москвичами Дарьей Павлюченко и Денисом Ходыкиным эта троица образовала волну, способную смести со своего пути кого угодно.

Заодно выдающийся тренер напомнила миру, что ей до сих пор нет равных в искусстве быстрого реагирования: стоило прозвучать мнениям, что Бойкова/Козловский уже не так сильно впечатляют судей своей «Звездой пленительного счастья» в короткой программе, музыка немедленно пошла под замену.

«Теперь Саша с Димой катаются под вальс из японского мультфильма «Ходячий замок». Мы с Артуром Минчуком и ребятами пошли на это только потому, что музыкальное сопровождение из знаменитого фильма имело трагический оттенок, основанный на том, что это была музыка к фильму о декабристах. Характер музыки предполагал страдания, и это делало программу напряжённой, жёсткой. Мы решили попробовать другой вариант для того, чтобы придать лёгкость, оптимизм, так как мы все довольны, что наконец состоится чемпионат мира», — своеобразно объяснила свои действия тренер.

Можно придраться к тому, что сама постановка не претерпела изменений, но тут имеет смысл вспомнить, что чемпионат мира не всегда годится для высокого искусства. Иногда здесь правильнее действовать нахрапом: прийти, удивить и забрать, пока соперники не опомнились.

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Суй Вэньцзин и Хань Цун получили за прокат 77,62 балла — столь низкая для двукратных чемпионов мира сумма объяснялась помаркой партнёрши на параллельном тройном тулупе. Разница в 1,80 очка между китайской и российской парами сложилась исключительно за счёт второй оценки. Оставалось дождаться сильнейшей группы и посмотреть, сбудется ли пророчество двукратной чемпионки мира Меган Дюамель: в своём прогнозе канадка предсказала, что Суй/Хань, несмотря на все свои заслуги, скорее всего, уже не будут иметь компонентного преимущества перед двукратными чемпионами Европы Евгенией Тарасовой/Владимиром Морозовым, если те прокатаются чисто.

Вот только выполнить чисто все элементы у подопечных Максима Транькова и Сергея Воронова не получилось. Сначала Евгения ошиблась в прыжке, затем была нарушена синхронность во вращении и вдобавок ко всему фигуристы не уложились в регламентированное время, оставшись на промежуточной третьей позиции с результатом 71,46.

Ну а ещё спустя несколько минут можно было констатировать, что стратегия Москвиной сработала изумительно. В болельщицкой среде есть приём, когда берётся прокат тех или иных фигуристов и компьютерным образом накладывается на другую музыку. Зачастую впечатление получается гораздо более мощным, нежели производила оригинальная постановка, и уж точно — более свежим. Именно это реализовала Тамара Николаевна с той лишь разницей, что сделала это не на экране, а на льду.

80,16 — с такой суммой баллов Александра и Дмитрий завершили выступление, обеспечив себе первое место и последний стартовый номер в финале. Второй оценкой фигуристы совсем немного недотянули до сильнейшей китайской пары, но выиграли у неё почти три балла техникой. Возможно, итоговый задел перед произвольной программой и не слишком большой, но куда важнее психологическая составляющая промежуточной победы.