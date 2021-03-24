Щербакова о своей короткой программе: она о потере близкого человека

Короткая ссылка
Российская фигуристка Анна Щербакова после выступления на чемпионате мира в Стокгольме объяснила смысл своей короткой программы.
Щербакова о своей короткой программе: она о потере близкого человека
  • РИА Новости

«Это программа в целом очень серьёзная, и мне нравится её катать. Она якобы о потере близкого человека. Это не какой-то конкретный человек, каждый должен почувствовать что-то своё. Последнее движение символизирует, как я с радостью вспоминаю о нём и эти воспоминания греют меня. Потом отпускаю их, и на душе становится тяжело и горько. Я в каждое движение стараюсь вкладывать смысл», — заявила спортсменка.

Ранее Щербакова рассказала, как ей удаётся собираться на важные прокаты.

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