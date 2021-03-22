Траньков рассказал, в каком состоянии подошли к ЧМ Тарасова и Морозов

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Российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков, работающий с парой Евгения Тарасова — Владимир Морозов, рассказал о форме своих подопечных в преддверии чемпионата мира.
Траньков рассказал, в каком состоянии подошли к ЧМ Тарасова и Морозов
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Нам пришлось немного форсировать, а точнее, корректировать подготовку в связи с тем, что у Морозова возникли небольшие проблемы со здоровьем — он где-то поймал энтеровирус, пропустил несколько тренировок. Но в данный момент и Вова, и Женя находятся в той форме, в которой, в принципе, и должны быть», — сказал Траньков RT.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Ранее Траньков рассказал о проживании в «пузыре».

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