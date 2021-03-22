Траньков о проживании в «пузыре»: приходится постоянно помнить о множестве вещей

Российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о проживании в «пузыре».

«Это тяжело. На протяжении всего соревновательного дня ты находишься наедине с самим собой, один в четырёх стенах. И так всю неделю. Еду нам приносили трижды в день прямо в номер, выйти из которого можно было только на тренировки. Сейчас в Стокгольме всё будет тоже крайне сурово: в том же ресторане чётко регламентированы временные интервалы, когда ты можешь прийти на завтрак, обед или ужин, как и количество мест за столиками. То есть нужно быстро поесть и освободить столик следующему. Психологически всё это, естественно, давит. Начинаешь понимать, какое это счастье — лишний раз куда-то выйти», — сказал Траньков в интервью RT.

По словам тренера, выходя на каток, тоже приходилось помнить об ограничениях.

«Там тоже приходится постоянно помнить о множестве вещей. Например, о том, чтобы соблюдать дистанцию», — добавил он.

Ранее Траньков объяснил, зачем Тарасова и Морозов приняли участие в рядовом турнире в Нидерландах.