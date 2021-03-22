Траньков объяснил, зачем Тарасова и Морозов приняли участие в рядовом турнире в Нидерландах

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Российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков ответил на вопрос, зачем его подопечные Евгения Тарасова и Владимир Морозов в феврале отказались от участия в финале Кубка России, но поехали на второстепенный турнир в Нидерланды.
Траньков объяснил, зачем Тарасова и Морозов приняли участие в рядовом турнире в Нидерландах
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Нам нужно было, во-первых, попробовать побывать в «пузыре», понять, что это такое. Скажем так, перед чемпионатом мира провести репетицию. Во-вторых, выступить на международной арене, показаться иностранным судьям, выслушать пожелания», — сказал Траньков в интервью RT.

Также тренер рассказал, как их приняли международные специалисты.

«В целом хорошо. И по впечатлениям, и по отзывам. Так что поездка оказалась полезной», — добавил он.

Ранее Траньков удивился возвращению Косторной к Тутберидзе.

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