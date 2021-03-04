Траньков удивился возвращению Косторной к Тутберидзе

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал новость о возвращении российской фигуристки Алёны Косторной от тренера Евгения Плющенко в группу к тренеру Этери Тутберидзе.
Траньков удивился возвращению Косторной к Тутберидзе
  • РИА Новости

«Я не нахожу ответов на вопрос, зачем это Этери Тутберидзе. Я бы хотел, чтобы Алёна Косторная вернулась на свой уровень. В прошлом сезоне она была моей любимой фигуристкой с её программами и катанием. В этом сезоне мы толком не увидели Алёну. Как минимум хочу, чтобы Косторная вернулась на свой прежний уровень, а как максимум — привнесла что-то новое», — приводит слова Транькова Sport24.

Алёна Косторная покинула группу Этери Тутберидзе летом 2020 года и перешла к Евгению Плющенко.

Ранее Плющенко заявил о возвращении Косторной к Тутберидзе.

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