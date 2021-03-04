Плющенко заявил о возвращении Косторной к Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал новость о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

«Я желаю Алёне Косторной только добра. Если она решила вернуться в прежнюю команду, то я ничего плохого в этом не вижу. Мы дали Алёне все условия, которые она хотела, поставили четыре программы, хотя я был против менять за три недели до старта и против её выступления в форме, которую не успела набрать. Косторной как раз этих двух месяцев и не хватило», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Тренер отмечает, что у него нет сомнений в будущем Косторной.

«Я и моя команда для Алёны Косторной сделали всё, поэтому отпускаем с чистой совестью обратно в «Хрустальный». Вот прям с кристально-хрустальной совестью», — добавил он.

Алёна Косторная покинула группу Этери Тутберидзе летом 2020 года и перешла к Евгению Плющенко.

Ранее Косторная отказалась комментировать возможное возвращение в группу Тутберидзе.