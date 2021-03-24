Досада Трусовой, радость Туктамышевой и нервы Щербаковой: что говорили россиянки после короткой программы на ЧМ

Короткая программа на чемпионате мира в Стокгольме, несмотря на лидерство, далась Анне Щербаковой непросто. Об этом после окончания соревнований заявила сама спортсменка. По её словам, прокат получился достаточно нервным. В свою очередь, занявшая третье место Елизавета Туктамышева не скрывала радости от своего выступления. А Александра Трусова, которая расположилась только на 12-й строчке, объяснила досадные ошибки волнением.

«Весь прокат получился нервным»

Долгожданный чемпионат мира по фигурному катанию стартовал в Стокгольме в среду. И начался турнир с одного из самых интригующих соревнований — короткой программы у женщин. Разумеется, российские болельщики ждали её с особенным интересом и надеялись, что после произвольной Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева займут все места на пьедестале почёта.

К сожалению, бронзовая призёрка чемпионата Европы — 2020 начала первенство планеты не лучшим образом. Она сорвала тройной лутц, решила не прыгать тройной аксель и получила от судей лишь 64,82 балла. Этого хватило Трусовой только для того, чтобы занять 12-е место. Лёд Александра покидала, едва сдерживая слёзы, а в микст-зоне призналась, что не справилась с нервами.

«Сегодня не получалось с самого утра. Было ощущение, что лучше прыгнуть двойной. Что пошло не так? В последнее время очень сильно волнуюсь. Не знаю почему. Буду думать и стараться кататься чисто в дальнейшем. Всё увидите в произвольной», — пообещала спортсменка.

В свою очередь, Елизавета Туктамышева, напротив, приятно удивила болельщиков. Она каталась первой из россиянок и заработала 78,86 очка. Долгое время Туктамышева лидировала, пока на лёд не вышла Анна Щербакова. Но своим выступлением Елизавета осталась полностью довольна.

«Шесть лет назад впервые сделала здесь тройной аксель в короткой программе. За это время прошло многое. За последние два года стала более уверена в данном прыжке. Сегодняшнее исполнение лучше, чем шесть лет назад. Усложнила каскад. Прогресс есть», — сказала спортсменка.

Она также назвала удачным решение сменить программу в начале года. Новая, по признанию фигуристки, получилась на редкость подходящей, поскольку Елизавете понравилась музыка и она работала на тренировках с большим удовольствием.

Ну а Щербакова в очередной раз не оставила шансов конкуренткам. На дебютном первенстве планеты в короткой программе она чисто исполнила все свои прыжки и опередила соотечественницу более чем на два балла. Судьи оценили выступление 16-летней россиянки в 81 балл ровно. Почти два очка ей уступила даже Рика Кихира (79,08), которая в итоге расположилась между двумя россиянками.

«В целом весь прокат получился нервным. Присутствовало довольно сильное волнение. Поэтому за каждым движением внимательно следила. Больше всего довольна каскадом, это был самый сложный и важный прыжок в программе», — заявила Щербакова после проката.

По словам Анны, излишнее волнение оказалось связано в том числе с отсутствием болельщиков на трибунах, которые, как правило, активно поддерживают фигуристов и тем самым помогают им. Также серебряная призёрка чемпионата Европы объяснила, как ей удаётся настолько качественно настраиваться на самые важные турниры.

«Не назову это своей суперспособностью. Мы много работаем на тренировках. И хочется, чтобы эта работа не проходила впустую, хочется показывать результат на соревнованиях. Собственно, ради этого мы часами трудимся на льду», — добавила спортсменка.

При этом Щербакова подчеркнула, что ей важно не только идеально исполнять все прыжки, но и передавать зрителям саму суть программы, вкладывать смысл в каждое движение.

«Она якобы о потере близкого человека. Это не какой-то конкретный персонаж — каждый должен почувствовать что-то своё. Последнее движение символизирует, как я с радостью вспоминаю о нём, и эти воспоминания греют меня. Потом отпускаю их, и на душе становится тяжело и горько», — объяснила спортсменка.

«Счастливы, что можем соревноваться»

После окончания короткой программы Щербакова, Туктамышева и Кихира приняли участие в пресс-конференции. Отвечая на вопросы журналистов, россиянки неоднократно подчёркивали, что сам факт проведения турнира является для них серьёзным поводом для радости, учитывая отмену предыдущего первенства планеты.

«Счастливы, что просто находимся здесь и можем соревноваться, поскольку это первый международный турнир в текущем сезоне. Я расстроилась, когда ЧМ-2020 отменили. Завтра просто будем тренироваться, появится время отдохнуть, подумать о произвольной программе. Сконцентрируюсь на этом», — призналась Щербакова.

Иностранные журналисты даже попросили Анну сравнить взрослое первенство планеты с юниорским, в рамках которого она в 2019 году стала серебряной призёркой. Россиянка отметила, что между этими турнирами слишком большая разница.

«Сейчас фигурное катание сложнее, чем два года назад. Думаю, уже важно просто находиться в Стокгольме. Была рада завоевать медаль на ЮЧМ, но нынешнее первенство важнее», — призналась фигуристка.

Туктамышева также не скрывала радости от приезда в Швецию. По словам спортсменки, она переживала до начала турнира из-за пустых трибун, но, когда вышла на лёд, думала исключительно о программе.

«Счастлива встретиться с друзьями из других стран. Я их не видела больше года. Мы — одна большая семья. Расстроилась после отмены предыдущего ЧМ, а сейчас мы просто наслаждаемся: у нас классные игровые комнаты с настольным теннисом и баскетболом», — заявила спортсменка.

Однако, по признанию чемпионки мира — 2015, свободное время она всё-таки предпочитает проводить в одиночестве в своём номере за просмотром сериалов.

«Важно не только чтобы тело отдохнуло, но и умение отключаться. Завтра у нас будет день отдыха. Это хорошо, ведь появится возможность немного перевести дух в преддверии произвольной программы», — добавила фигуристка.

Лучшим же моментом короткой Туктамышева назвала приземлённый тройной флип.

«Я радовалась и думала про себя: «Лишь бы не совершить ничего глупого в следующих элементах», — призналась россиянка.

Напоследок Туктамышеву и Трусову попросили вспомнить период пандемии коронавируса. Обе назвали его крайне тяжёлым и признались, что тогда успели сильно соскучиться по фигурному катанию.

«Я поняла, насколько люблю этот вид спорта и как соскучилась по выходу на лёд. В то же время важно было переосмыслить свою жизнь. Всё произошедшее, с одной стороны, несло негатив, с другой — позитив. Ты можешь обдумать всё, но не способна кататься. Зато после затяжной паузы выходишь на лёд обновлённой и сильной. Хотя поначалу было непросто возобновлять тренировки, приходилось вспоминать, что я — спортсменка», — отметила чемпионка мира.

Щербакова же, по её собственным словам, старалась усердно работать даже во время пандемии, чтобы подойти к моменту возобновления соревнований в хорошей форме.

«Вне льда невозможно поддерживать кондиции. Поэтому я была очень рада вновь выйти на него. Но, конечно, было непросто вернуться в прежнее состояние — сложнее, чем раньше. Во всяком случае, у меня с этим возникли проблемы», — подытожила трёхкратная чемпионка России.