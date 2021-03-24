Трусова — о прокате произвольной программы на ЧМ: я не справилась с волнением

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Россиянка Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.
Трусова — о прокате произвольной программы на ЧМ: я не справилась с волнением
  • РИА Новости

«Сегодня не получалось с утра прыгнуть тройной аксель. Было ощущение, что лучше прыгнуть двойной. Что пошло не так? Не справилась с волнением. В последнее время очень сильно волнуюсь. Буду думать и стараться кататься чисто», — сказала Трусова после проката.

За своё выступление россиянка получила 64,82 балла. Её соотечественницы Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева набрали 81,00 и 78,86 балла соответственно.

Ранее Трусова сорвала тройной лутц в короткой программе на ЧМ в Стокгольме.

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