Попова назвала российских фигуристок неземными существами после короткой программы на ЧМ

Чемпионка Универсиады 2019 года в танцах на льду Бетина Попова с восторгом отреагировала на выступление российских фигуристок Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Роскошная Лиза, роскошная Аня, шикарная Кихира. Надеемся на Сашу — на самом деле она каталась хорошо, в том, что касается представления программы, но прыжки не пошли. Все мы видели тренировки, там всё было хорошо», — цитирует Попову «Спорт-Экспресс».

По её мнению, любой спортсмен может перегореть перед стартом, но иногда лучше один раз упасть, а затем выдать отличный прокат и у Александры Трусовой есть время для исправления ситуации.

«Наши на фоне японок и американок — прямо какие-то эльфы, неземные, эфирные существа. Даже Лиза Туктамышева. А японки такие мощные. Их, конечно, очень по ходу не хватало. Вживую катание, конечно, видели только судьи, но через камеру меня зацепило катание Кихиры. Меня редко впечатляют японки, но на этот раз — да», — сказала Попова.

Щербакова лидирует после короткой программы. На втором и третьем местах расположились Кихира и Туктамышева, а Трусова находится на 12-й строчке.

Ранее Илья Авербух похвалил Щербакову и Туктамышеву за выступление в короткой программе на ЧМ.