Авербух похвалил Щербакову и Туктамышеву за выступление в короткой программе на ЧМ

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал выступления российских фигуристок Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«В первую очередь мне хочется поздравить Аню Щербакову и Лизу Туктамышеву — они большие умницы! Вместе с тем я хочу поздравить Этери Тутберидзе. Знаем, насколько сложной была подготовка, как Аня набирала форму… Щербакова выступила волшебно — это огромная заслуга как самой Ани, так и всего тренерского штаба. Огромный респект и бесконечное уважение Алексею Николаевичу Мишину. То, что показала Лиза Туктамышева, дорогого стоит. Чемпионка Европы в Стокгольме в 2015 году — и сейчас она показывает такой уровень… Она в тройке после короткой программы! Очень чистое исполнение тройного акселя. Браво, Лиза! Всё сошлось», — цитирует «Чемпионат» Авербуха.

Анна Щербакова лидирует после короткой программы чемпионата мира, а Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла японке Рике Кихире. Ещё одна россиянка, Александра Трусова, сорвавшая каскад, занимает 12-е место.

Ранее Туктамышева призналась, что очень скучала по фигурному катанию, когда не могла выходить на лёд.