Туктамышева: очень скучала по фигурному катанию, когда не могла выходить на лёд

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Россиянка Елизавета Туктамышева рассказала, как изменилось её отношение к фигурному катанию за последний год.
Туктамышева: очень скучала по фигурному катанию, когда не могла выходить на лёд
  • РИА Новости

«Я поняла, как я люблю фигурное катание, и я очень скучала, когда не могла выходить на лёд. Но в то же время можно было переосмыслить свою жизнь. Поэтому это одновременно было и хорошо, и плохо. Ты можешь всё обдумать, но при этом не можешь кататься. Зато после длительной паузы выходишь на лёд обновлённой и сильной. Хотя поначалу было непросто возобновлять тренировки, нужно было вспоминать, что я являюсь спортсменом. Моё тело говорило: «Мы же три месяца провели дома, мне это нравилось». Но я стараюсь всегда оставаться позитивной», — сказала Туктамышева после проката на чемпионате мира.

В 2020 году из-за коронавируса были отменены многие соревнования.

В короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме Туктамышева заняла третье место, набрав 78,86 балла.

Ранее Туктамышева рассказала, как отнеслась к получению лучшей оценки за технику.

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