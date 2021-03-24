Без тройного акселя: как Щербакова захватила лидерство в короткой программе на ЧМ, а Трусова завалила каскад

Трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова захватила лидерство после исполнения короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию. Также откатавшие чисто свои программы и исполнившие тройные аксели японка Рика Кихира и Елизавета Туктамышева расположились на втором и третьем местах с отставанием чуть более чем на два балла. Александра Трусова ошиблась во время исполнения каскада, из-за чего откатилась на 12-е место.

Градус ожидания начала женского турнира был взвинчен до предела. И взвинтили его совсем не спортсменки, которые по итогам коротких программ расположились во главе турнирной таблицы, а Александра Трусова. Непросто оставаться безучастным, когда дважды в день наблюдаешь или читаешь, как отчаянная девчушка впечатывает в лёд приземления с четырёх различных четверных прыжков и практически не ошибается при этом.

Саша не слишком удачно провела предыдущую часть сезона, но в Стокгольме чувствовалось, что спортсменка обрела гораздо большую уверенность, нежели осенью и зимой. Она вернула в короткую программу тройной аксель, с которым справлялась на тренировках так же лихо, как с пятью четверными в произвольных прокатах, вопрос был лишь в том, сумеет ли фигуристка сохранить хладнокровие, когда дело дойдёт до соревнований.

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Впрочем, это касалось всех без исключения спортсменок, претендующих на высокий результат. Иначе говоря, всей сильнейшей разминки и Лизы Туктамышевой, которая выступала под первым стартовым номером в предпоследней группе. На тренировках чемпионка мира 2015 года справлялась со своими прыжками превосходно, но это не давало ей никаких предварительных гарантий — как и всем остальным.

Во всяком случае именно так оценила происходящее на «Глобен Арене» известный российский тренер Инна Гончаренко, чья ученица Елена Радионова на равных сражалась с Туктамышевой в 2015-м — самом удачном сезоне Лизы.

«Тренировка и соревнования — абсолютно разные вещи. Ничего не значит даже заключительная разминка в день выступления, как бы там люди ни катались. Да, сейчас все обсуждают пять четверных прыжков Трусовой и её тройной аксель, и это серьёзная часть общей стратегии. Лично я считаю, что таким образом команда Саши решила показать, что сумела грамотно и вовремя подвести свою спортсменку к главному старту», — отметила специалист.

По её словам, когда они с Радионовой начали ездить по серьёзным соревнованиям, точно так же отрабатывали по максимуму все тренировки.

«Я знала, что Лене это надо. Что она должна обратить на себя внимание, должна запомниться. Мы показывали всё, что умеем: прыжки, вращения, каскады. Хочешь — не хочешь, а такие вещи действуют на специалистов, на соперников, да и для самой спортсменки важно попробовать несколько раз прокатать программу на новой площадке, на непривычном льду. Но стратегия у каждого своя. Кто-то старается вообще не показывать до старта слишком много. Человек приходит на тренировку, делает там самый минимум — лишь для того, чтобы в ногах не терялось ощущение льда, и это тоже ни о чём не говорит. Значение имеет только подготовительный период, то есть та работа, которую спортсмен сделал раньше, до того, как приехал на главный старт. Всё остальное лишь часть общей игры», — добавила Гончаренко.

К моменту выхода Туктамышевой на лёд лидерство захватила американка Карен Чен. Её результат 74,40 мог считаться слишком высоким для Лизы разве что шесть лет назад: в том самом, победном для себя сезоне питерская фигуристка набрала на чемпионате мира за исполнение короткой программы 77,62. Именно тогда Туктамышева впервые включила в короткую программу тройной аксель и произошло это как раз на «Глобен-Арене», где в январе 2015-го проходил чемпионат Европы.

За время, что прошло с тех пор, планка сильно поднялась, а сама Туктамышева осталась едва ли не единственной взрослой спортсменкой в мире, способной этой планке соответствовать. К нынешнему сезону она усложнила техническую часть катания за счёт более сложного каскада с тройным лутцем, хотя добавка получилась не слишком значительной: в 2015-м в Шанхае фигуристка прыгала более простой каскад из двух тройных тулупов, зато выполняла его во второй половине программы.

Другой вопрос, что проводить сравнения с чемпионским сезоном было не слишком правомерно: тогда Лиза прошла до главного старта целую серию из восьми или девяти турниров, включая два крупных — финал Гран-при и чемпионат Европы, и накатала программы до абсолютного автоматизма. Краеугольным камнем успеха тогда стала не только сложность программ, но и совершенно потрясающее умение Лизы взаимодействовать с залом. Заводить его, а вместе с ним и себя. Когда публика ревёт и аплодирует стоя, это, как правило, действует на судей и всегда идёт спортсмену в плюс.

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Но в Стокгольме фигуристы получили совершенно иную реальность: гулкий пустой зал с уходящими под потолок трибунами. И в итоге идеально исполненная Туктамышевой программа прозвучала далеко не так мощно, как могла бы, хотя Лиза сделала в ней максимум возможного: даже за все три вращения получила наивысший, четвёртый уровень сложности и набрала 78,86.

В сильнейшей разминке предвкушалась русско-японская мясорубка с участием Трусовой, Щербаковой и трёх представительниц страны Восходящего солнца, но масштабной битвы не получилось. Наиболее выгодный стартовый номер (перед всеми соперницами) в заключительной разминке имела Трусова, и она, естественно, могла бы задать тон всему спектаклю, если бы рискнула прыгать тройной аксель, как это было обозначено в предстартовой заявке. Более того, было совершенно логично пойти на прыжок: первый стартовый номер позволяет спортсмену сохранить мышцы максимально разогретыми и готовыми к сверхзадачам. Но включать «триксель» в программу Саша не стала.

Возможно, как раз это оказалось ошибочным решением. Если верить опыту великой Татьяны Тарасовой, которого та придерживалась все годы своей активной тренерской работы, если спорстмен готов идти ва-банк, нужно рисковать. Потому что любое облегчение задачи нередко приводит к тому, что теряется концентрация, и начинают необъяснимо сыпаться даже более простые и уверенные элементы.

Похоже, что именно это и случилось с Трусовой — после двойного акселя и тройного флипа она осталась без каскада, не сумев прицепить к тройному лутцу второй прыжок, и отправилась на восьмую позицию, которая после выступлений всех сильнейших превратилась в 12-ю. Щербакова же в очередной раз подтвердила репутацию несокрушимого соревновательного бойца: не нужно было даже рассматривать протокол с детализацией оценок, чтобы увидеть, что равных российской спортсменке в этот день скорее всего не найдётся (81,00).

Но нашлась Рика Кихира. Безошибочный прокат с тройным акселем даёт японке превосходную возможность начать финальную часть выступления в пятницу практически на равных позициях с Анной (79,08).

У Японии в этот день тоже нашлась своя неудачница — Сатоко Мияхара. Четырёхкратная чемпионка страны упала с тройного лутца, который в предварительной заявке стоял в каскаде с тулупом, а попытка прицепить тулуп к риттбергеру под самый конец проката ей не удалась.