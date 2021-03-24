Пять четверных Трусовой, тройной аксель Туктамышевой и шансы Коляды: главные интриги ЧМ по фигурному катанию

24 марта в Стокгольме стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Помимо медалей, на нём будут разыграны квоты для стран на зимние Олимпийские игры в Пекине. Сборная России традиционно будет одним из фаворитов соревнований и сможет претендовать на победу в трёх дисциплинах. RT рассказывает об интригах главного турнира сезона.

Смогут ли Трусова и Туктамышева завоевать медали?

Анна Щербакова едет в Стокгольм главным фаворитом женских соревнований. В этом сезоне она добилась потрясающего баланса между технической сложностью программ, хореографией и собственной стабильностью. Поспорить с ней могла бы только Камила Валиева — она единственная превзошла трёхкратную чемпионку России на Кубке Первого канала, но из-за возраста не сможет выступить на чемпионате мира.

Что касается остальных россиянок, то их шансы не то что на золото, но и вообще на медали нужно оценивать осторожно. Александра Трусова и Елизавета Туктамышева, безусловно, будут бороться за самые высокие места, однако в этом сезоне они не смогли заявить о себе как о фигуристках, которые всегда справляются со своими программами.

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В большей степени это относится к Трусовой. Редкое её выступление обходится без срывов на фирменных четверных прыжках. 16-летней фигуристке приходится то упрощать свои программы, то рисковать и включать в них побольше элементов ультра-си, что не всегда приводит к желаемому результату. Последнее выступление ученицы Евгения Плющенко на Кубке Первого канала закончилось ошибками на двух четверных лутцах, которые лишили её всего возможного преимущества.

Не может похвастаться стабильностью и Туктамышева, для которой этот чемпионат мира будет первым за шесть лет. Собственно, этот факт спортивной биографии сам по себе говорит о том, как редко подопечной Алексея Мишина удаётся собраться и выдать свой максимум, притом что тройной аксель всё это время позволял ей быть конкурентоспособной на фоне любых соперниц. Успех в Стокгольме во многом зависит от того, сумеет ли 24-летняя спортсменка все три раза исполнить коронный прыжок, а также от того, как судьи примут её программы — за два года у неё накопилось уже семь разных постановок при условной норме в четыре.

Если всё-таки Трусова или Туктамышева допустят слишком серьёзные ошибки, то соперницы дремать не будут. Японка Рика Кихира в этом сезоне освоила четверной сальхов и продолжает уверенно исполнять тройной аксель. На чемпионате страны она набрала фантастические 234,24, хотя не стала включать достаточно ценный тройной лутц в произвольную программу. Помимо Кихиры, россиянкам будет угрожать американка Бреди Теннелл, которая не только может считаться более стабильной фигуристкой, чем Щербакова, но и является настоящей любимицей судей.

Навяжет ли Коляда конкуренцию Ханю и Чену?

В мужском одиночном катании есть сразу три явных фаворита, которые выбиваются из общего ряда участников чемпионата мира. Американец Нейтан Чен, японец Юдзуру Ханю и россиянин Михаил Коляда выиграли свои национальные чемпионаты с большим отрывом. То, насколько сильно каждый из них превосходил соотечественников, уже говорит о том, что вряд ли ещё кто-то сможет подобраться к пьедесталу почёта.

При этом Коляде претендовать на место выше третьего будет крайне сложно. В техническом плане он всё ещё заметно уступает не только Чену и Ханю, но и многим другим фигуристам. В этом сезоне российский фигурист смог только к стандартному для мужчин четверному тулупу добавить сальхов. Лутц, который он исполнял в прошлые годы, пока остаётся в запасе. Чен и Ханю же обычно заявляют не менее шести квадов в двух программах.

Отставание в технике Коляда старается компенсировать выдающейся хореографией. В сравнении с Ханю и Ченом он получал более высокие компоненты, причём не только на первенствах страны, но и на этапах Гран-при, где судейство должно было быть более строгим. Этот фактор нельзя недооценивать: хотя одним катанием выиграть чемпионат мира уже невозможно, медаль оно всё-таки принести может.

Шанс поспорить с американцем и японцем у россиянина будет, когда он всё-таки улучшит свой контент и добавит хотя бы четверной лутц. Возможно, уже в Стокгольме он попытается возродить этот прыжок, хотя для него это будет очень рискованный шаг. С учётом того, как долго он вынашивал четверной сальхов, технической революции со стороны Коляды ждать всё же не стоит.

Добудет ли Семененко три олимпийские квоты?

Вместе с Колядой представлять Россию в мужском одиночном катании будет ученик Татьяны Мишиной Евгений Семененко. Его можно назвать одним из самых неожиданных участников чемпионата мира. До этого сезона 17-летний спортсмен лишь дважды выступал на международных турнирах — на этапе юниорского Гран-при ещё в 2017-м и Tallink Hotels Cup в прошлом году. До Семененко самым молодым российским фигуристом на первенствах планеты был Евгений Плющенко, в 1998-м выигравший бронзу в возрасте 15 лет.

На чемпионате России в Челябинске Семененко занял 11-е место и едва ли мог рассчитывать на попадание в сборную страны, однако благодаря пандемии коронавируса всё-таки получил свой шанс. После отмены чемпионата Европы возникла необходимость проведения дополнительного отбора в команду, который был устроен в финале Кубка России. Семененко в статусе чемпиона страны среди юниоров одержал неожиданную победу и по спортивному принципу получил путёвку в Стокгольм.

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О медальных перспективах вчерашнего юниора говорить сложно. Он исполняет в своих программах только по одному четверному тулупу и сальхову — многие фигуристы обладают гораздо более сложным контентом. Вдобавок Евгения совершенно не знают судьи, из-за чего он может недобрать баллов за компоненты — такое нередко происходит с новичками.

Вопросы могут возникнуть уже к короткой программе, где Семененко катается под песню «Город, которого нет» из сериала «Бандитский Петербург». В композиции звучат слова на русском языке, что для крупных турниров является большой редкостью. Судьи могут просто не оценить выбор спортсмена, посчитав это нарушением негласных традиций, хотя музыка им должна быть знакома — под неё в сезоне-2002/03 выступал Плющенко.

Для Семененко более перспективной является борьба не за медаль, а за третью квоту для страны на Олимпийских играх. Самому спортсмену может не быть никакого дела до того, получит ли сборная полное представительство в мужском катании, но для болельщиков это очень важный вопрос. Для завоевания трёх путёвок сумма мест Коляды и Семененко не должна превышать 13, то есть, если одному спортсмену удастся попасть на пьедестал почёта, другому достаточно будет войти в первую десятку. Семененко это вполне по силам, если он выступит без ошибок и произведёт хорошее впечатление.

Вернёт ли Россия золото в парах?

С тех пор как советские фигуристы начали выступать на чемпионатах мира, самый большой перерыв между победами российских пар составлял восемь лет. Ровно столько же прошло и с последнего успеха Татьяны Волосожар и Максима Транькова. В Стокгольме эта безвыигрышная серия либо наконец-то прервётся, либо превратится в антирекордную.

Шансы на то, что воплотится в жизнь первый вариант, существуют. В этом сезоне российское парное катание не только не растеряло своих позиций, но и шагнуло далеко вперёд. Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Анастасия Мишина — Александр Галлямов неоднократно показывали великолепные прокаты со сложнейшими наборами элементов. Не так ярко себя в последнее время проявляли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, но и у них было отличное выступление на этапе Гран-при.

В то же время действующие чемпионы мира из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун вообще не выходили на лёд весь сезон из-за травмы партнёра и его операции на бедре. Сейчас их состояние является одной из главных загадок фигурного катания. Кроме них, едва ли кто-то ещё может помешать российским парам вернуться на высшую ступень пьедестала почёта. Если же Суй и Хань будут в оптимальной форме и выступят с такими же эмоциональными постановкам, как два года назад, то обязательно навяжут борьбу и останутся претендентами на золото.

Кто займёт танцевальный трон вместо Пападакис и Сизерона?

Танцевальный турнир пройдёт без лучшего дуэта последних лет Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Четырёхкратные чемпионы мира из Франции объявили, что пандемия коронавируса слишком сильно повлияла на их тренировочный процесс, в результате чего они решили уже сейчас сосредоточиться на подготовке к Олимпийским играм. Впервые за семь лет Пападакис и Сизерон не выступят на чемпионате мира, и впервые с 2014-го в этом виде программы будут новые чемпионы.

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Круг претендентов на золото достаточно широк и включает в себя сразу несколько дуэтов из России, США и Канады. Первыми в списке фаворитов стоит назвать Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, тем более что в 2019 году они уже были лучшими после французов, а год назад на чемпионате Европы даже превзошли их.

Но в этом сезоне пара потеряла много времени на подготовку из-за травм и болезней. Подопечные Александра Жулина даже отобрались на чемпионат мира лишь в последний момент благодаря победе в финале Кубка России. На нём они продемонстрировали, что остаются лучшим дуэтом страны: их оценка 223,12 балла оказалась выше той, с которой в Челябинске первенствовали Александра Степанова и Иван Букин. Для танцоров очень важно всегда оставаться на виду, а именно с этим у Синициной и Кацалапова были проблемы.

В танцах на льду традиционно сильны североамериканские дуэты, и в их готовности к чемпионату мира не приходится сомневаться. Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью и Мэдисон Чок — Эван Бэйтс на последнем чемпионате США боролись друг с другом на заоблачной высоте и не растеряли форму за время пандемии. У канадцев Пайпер Гиллес — Поля Пуарье не было полноценной соревновательной практики, но у них есть огромный опыт выступлений на крупных турнирах и сохранившиеся с прошлого сезона программы.