Последний смотр: Дюамель верит в российские пары, специалисты сравнивают Ханю и Чена

Двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель не исключает, что все российские дуэты смогут побороться за медали чемпионата мира. Белорусская одиночница Виктория Сафонова исключена из списка участниц турнира из-за положительного теста на COVID-19. А специалисты и журналисты предвкушают борьбу Юдзуру Ханю и Нэйтана Чена в соревновании мужчин. Что обсуждают за сутки до старта главного события года в Стокгольме — в материале RT.

Вторник на любом крупном чемпионате — это день прогнозов: все уже успели посмотреть тренировки, отметить форму фаворитов, посетовать по поводу неудач и выстроить в головах приблизительно возможный расклад сил. Тем же самым занимаются судьи, причём в Стокгольме тренировочные впечатления актуальны, как ни на одном из предыдущих чемпионатов: большинство фигуристов в официальных соревнованиях текущего сезона участия не принимали и вообще появлялись на публике слишком редко, чтобы понять, чего именно следует ждать от них на главном старте. В этом отношении мировое сообщество фигурного катания откровенно завидует российским спортсменам.

«Думаю, что все три российские пары способны бороться за место на подиуме, потому что они единственные, у кого в этом сезоне имеется реальный соревновательный опыт. Они соревновались со зрителями, без зрителей, причём неоднократно, поэтому я и предполагаю, что каждый из российских дуэтов окажется серьёзным соперником для чемпионов мира», — заметила двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель в прогнозе для американского канала TSL.

Также по теме «В тренерском деле буквально грызу землю»: Воронов о работе с Тарасовой и Морозовым и питерском стиле катания В отношениях тренера и спортсмена должна присутствовать субординация, даже если они давно знакомы и раньше были на равных. Об этом в...

Вэнцзинь Суй и Цун Хань, победившие в парном турнире два года назад, действительно имеют сейчас не столь очевидное преимущество, как, например, ещё один действующий чемпион мира Нэйтан Чен. Поздно вечером в понедельник американец дважды откатал на тренировке произвольную программу, и даже его наставник Рафаэль Арутюнян заметил, что у него нет ни одного вопроса к подопечному в плане качества прыжков.

«Я не очень люблю выносить какие-то суждения по первым тренировочным прокатам, потому что они редко бывают показательны. Кто-то катается на избыточном адреналине, делает всё возможное, чтобы показать себя, а заодно и припугнуть соперников, кто-то, наоборот, выходит на тренировку прямо с самолёта, невыспавшийся и уставший. Гораздо точнее можно определиться с раскладом сил на второй-третий день», — пояснил тренер.

В Стокгольме фигуристы получили возможность опробовать лёд лишь спустя сутки после приезда — таковы карантинные требования ISU. Избежать COVID-инцидента, как известно, не удалось: во вторник стало известно, что из списка участниц исключена белорусская одиночница Виктория Сафонова. Но сразу возник вопрос, как быть с теми, кто контактировал со спортсменкой в самолёте по пути в Швецию, затем в отеле, где фигуристы хоть и обязаны соблюдать режим изоляции, но всё равно так или иначе общаются между собой в ресторане, общих комнатах отдыха, на катке, наконец. Понятно же, что выдержать неделю фактически без общения — едва ли не самое сложное, с чем столкнулись участники ЧМ-2021. Так, по крайней мере, принято считать.

На самом деле шведская реальность таит в себе ещё одно испытание. Опытные тренеры знают: если ученик намерен бороться за то, чтобы стать лучшим в мире (неважно, происходит это на Олимпиаде или на мировом первенстве), одна из самых важных задач — не допустить нервного выгорания.

Иначе говоря, свести к минимуму информацию о соперниках, не позволять спортсмену слишком зависать в интернете, а в идеале — вообще переключить его внимание на что-нибудь позитивное. Отправить в свободное время на шоппинг, в кино, парк аттракционов — куда угодно, лишь бы человек безостановочно не крутил в голове сценарий предстоящей схватки. Но как реализовать это в условиях почти тюремной изоляции в Стокгольме?

«В отношении Нэйтана подобный вопрос меня вообще не беспокоит. Он ведь не один в Швецию прилетел, а со своей любимой электрогитарой. И всё свободное время её осваивает, подключив наушники. Хотя на самом деле это одна из важных составляющих того, о чём вы сказали: спортсмену действительно нужно уметь правильно и с пользой для дела распорядиться свободным временем», — рассмеялся Арутюнян.

Также по теме «Пробует максимальную сложность»: Трусова замахнулась на пять четверных в произвольной, но этого почти никто не увидел Александра Трусова исполнила лишь два четверных прыжка из пяти во время проката произвольной программы на тренировке перед стартом...

Не стал специалист и уходить от вопроса, приходилось ли ему когда-либо ранее прилагать усилия, чтобы научить подопечного вести себя правильно в ходе выступлений.

«Раньше действительно приходилось объяснять какие-то вещи. Сейчас уже в этом нет необходимости. По мере приближения того или иного старта Нэйтан так много думает во время тренировок над тем, что и зачем делает, так тщательно анализирует каждое своё движение, что соревнования для него — отдых. Некий расслабон, когда можно взять в руки гитару и позволить себе больше ни о чём не думать», — объяснил тренер.

Поверить в то, что всеми ожидаемый поединок века, который даже на сайте ISU уже успели окрестить «эпической дуэлью», станет для её участников лёгкой прогулкой, конечно же, не получается.

«Думаю, Юдзуру будет хорошо кататься. Интересно, как повлияет на него нехватка публики, какая будет предпринята стратегия. После выступления Чена на чемпионате США мне стало интересно, не соберётся ли Ханю попробовать в короткой программе что-то вроде четверного лутца? Хотя, если он хочет победить, ему не нужен этот лутц. Этот прыжок способен как принести преимущество, так и сильно отбросить назад в случае ошибки», — заметила Дюамель в уже упомянутом интервью TSL.

По её мнению, залезть Юдзуру в голову невозможно, так как он с другой планеты, в то время как Нэйтан предельно рационален.

«В произвольной программе Чен делает пять прыжков в одной точке и ещё три — в той же точке с другой стороны льда. Такое ощущение, что программа специально поставлена так, чтобы все прыжки были в ней взаимозаменяемыми. Словно после шестиминутной разминки он идёт за кулисы и только там решает, что будет делать. И делает всё спокойно, круто и собранно», — добавила Дюамель.

И всё-таки шансы Чена выглядят пока предпочтительнее. Известный американский журналист Фил Херш опубликовал за несколько дней до чемпионата мира интересную прыжковую статистику: начиная с чемпионата мира 2018 года, где американец в отсутствие Ханю впервые стал чемпионом мира, он сумел выдать серию из 12 стартов без поражений, в то время как у японца наиболее длинная серия побед длилась на протяжении всего четырёх турниров. За время выступлений Чен совершил 129 прыжков без падений, в том числе 50 четверных.

В том же материале Херш привёл слова олимпийского чемпиона Скотта Хэмилтона: «Оглядываясь на многих чемпионов, которые доминировали в нашем виде спорта, можно сказать, что сложность и стабильность — две вещи, которые их всех объединяют. Нэйтан довёл эти качества до совершенства. До уровня, который никто из нас не мог предвидеть».

Вот только гарантирует ли Чену всё сказанное третий высший титул? И окажется ли Ханю тем человеком, кто сумеет этому помешать?