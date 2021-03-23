Авербух ожидает успешного выступления от российских фигуристов на чемпионате мира

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился своими ожиданиями от выступления россиян на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Я очень рад, что чемпионат мира состоится. Наверное, уже этому мы должны радоваться. Наша команда подходит к чемпионату в качестве одной из лучших. Всё-таки у наших ребят была возможность соревноваться, в отличие от многих соперников. Конечно, этот чемпионат — загадка: в этом сезоне никто на международных соревнованиях друг с другом не сталкивался. Конечно же, возможна дополнительная психологическая нагрузка на всех участников. Однако я считаю, что этот чемпионат мира обещает быть нашим, российским. На Европейском континенте нам всегда выступать чуть проще, чем в Северной Америке или Японии. Потенциально у нас есть все возможности для большого пьедестала, но нужно не забывать, что соперники тоже готовятся. Борьба будет очень интересной», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее Леонова заявила, что компоненты у Щербаковой повыше, чем у Трусовой.