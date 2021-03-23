Авербух ожидает успешного выступления от российских фигуристов на чемпионате мира

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Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился своими ожиданиями от выступления россиян на чемпионате мира по фигурному катанию.
Авербух ожидает успешного выступления от российских фигуристов на чемпионате мира
  • РИА Новости

«Я очень рад, что чемпионат мира состоится. Наверное, уже этому мы должны радоваться. Наша команда подходит к чемпионату в качестве одной из лучших. Всё-таки у наших ребят была возможность соревноваться, в отличие от многих соперников. Конечно, этот чемпионат — загадка: в этом сезоне никто на международных соревнованиях друг с другом не сталкивался. Конечно же, возможна дополнительная психологическая нагрузка на всех участников. Однако я считаю, что этот чемпионат мира обещает быть нашим, российским. На Европейском континенте нам всегда выступать чуть проще, чем в Северной Америке или Японии. Потенциально у нас есть все возможности для большого пьедестала, но нужно не забывать, что соперники тоже готовятся. Борьба будет очень интересной», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.

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