Леонова: компоненты у Щербаковой повыше, чем у Трусовой
- © РИА Новости / Максим Богодвид
«Если судить только по техническому набору, то, конечно, Трусова — фаворит чемпионата мира, учитывая, что у Щербаковой заявлен сейчас один четверной в произвольной программе. Но мы не знаем заранее, кто и как откатается. Думаю, что Аня, несмотря на один четверной прыжок, может набрать очень много баллов на своих «плюсовых» тройных прыжках. Компоненты у Ани будут повыше, чем у Саши. Иногда компоненты даже превосходят технику, можно выиграть за счёт этого», — приводит слова Леоновой РИА Новости.
Щербакова планирует исполнить один четверной прыжок в произвольной программе на чемпионате мира, а Трусова — три.
Ранее Туктамышева заявила, что довольна организацией «пузыря» на ЧМ по фигурному катанию.