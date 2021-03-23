Леонова: компоненты у Щербаковой повыше, чем у Трусовой

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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова рассказала, за счёт чего российская фигуристка Анна Щербакова может завоевать золото в противостоянии с соотечественницей Александрой Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме.
Леонова: компоненты у Щербаковой повыше, чем у Трусовой
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Если судить только по техническому набору, то, конечно, Трусова — фаворит чемпионата мира, учитывая, что у Щербаковой заявлен сейчас один четверной в произвольной программе. Но мы не знаем заранее, кто и как откатается. Думаю, что Аня, несмотря на один четверной прыжок, может набрать очень много баллов на своих «плюсовых» тройных прыжках. Компоненты у Ани будут повыше, чем у Саши. Иногда компоненты даже превосходят технику, можно выиграть за счёт этого», — приводит слова Леоновой РИА Новости.

Щербакова планирует исполнить один четверной прыжок в произвольной программе на чемпионате мира, а Трусова — три. 

Ранее Туктамышева заявила, что довольна организацией «пузыря» на ЧМ по фигурному катанию.

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